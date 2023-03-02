Отца-одиночку из Ефремова отправили под домашний арест из-за рисунка дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области суд города Ефремова отправил под домашний арест до 27 марта мужчину, ранее задержанного за повторную дискредитацию армии из-за рисунка дочери, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов). Адвокат обвиняемого Владимир Билиенко рассказал, что его подзащитный в ходе следственных действий отказался признать вину. Мужчина, который один воспитывает дочь, был задержан 1 марта, после этого девочку отправили в приют. Поскольку суд не стал заключать мужчину в СИЗО, 3 марта девочку должны вернуть домой к отцу.

Уголовное дело о повторной дискредитации российской армии на мужчину завели после того, как его дочь в апреле 2022 года нарисовала на уроке ИЗО пацифистский рисунок на тему конфликта с Украиной. Директор школы вызвала полицию, ученицу сняли с уроков и вместе с отцом увезли в отделение. В том же месяце на отца составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ из-за комментария в социальной сети.

Уголовное дело из-за рисунка завели уже в декабре. После обыска и допроса отец с дочерью уехали из Ефремова. Тульский волонтер Елена Агафонова ранее сообщила, что в новом городе мужчина, видимо, устроился на работу, по пути на которую 1 марта и был задержан.