Отца Ивана Жданова приговорили к трём годам колонии

Отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ивана Жданова Юрия приговорили к реальному сроку, заменив им ранее назначенный условный срок. Как сообщил в Twitter сам Иван Жданов, его отца приговорили к трём годам колонии.

Наказание реальное. Три года лишения свободы в колонии общего режима, — написал Жданов.

Ранее суд в Ненецком автономном округе признал Юрия Жданова виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге. 67-летний Жданов был приговорён к трём годам условно и освобождён в зале суда. Однако впоследствии его вновь арестовали, обвинив в нарушении условий подписки о невыезде.

Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ. Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта и этапирован в Архангельск.

Прокуратура требовала для него три года колонии. Жданова обвиняли в том, что, будучи замглавы администрации в посёлке Искателей, он рекомендовал выделить женщине жильё по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. В итоге квартира была возвращена в собственность администрации по суду. Договор был официально расторгнут. При этом тех, кто непосредственно выделял жильё, к ответственности не привлекали.

Иван Жданов ранее заявил, что все предъявляемые его отцу обвинения надуманны. Он уверен, что через самого близкого человека пытаются добраться до него. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел и находится за пределами РФ.