Брата Навального во второй раз объявили в розыск МВД объявило в розыск брата Алексея Навального Олега

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Олег Навальный

МВД России объявило в розыск Олега Навального — младшего брата оппозиционера Алексея Навального, умершего в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля, следует из базы данных ведомства. По какой статье его разыскивают, не уточняется.

Навальный Олег Анатольевич разыскивается по статье УК, — говорится в карточке с его именем.

В последний раз брата Навального объявляли в розыск в январе 2022 года. Спустя месяц Люблинский суд Москвы заменил ему год условного срока на реальный по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Основанием стало то, что брат оппозиционера не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд предположил, что он скрылся на Кипре, и провел заседание без подсудимого.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения. Согласно позиции стороны обвинения, из-за его призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованный митинг 23 января 2020 года, «создав угрозу массового заболевания». Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты.

В 2014 году Олег Навальный получил 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». На свободу он вышел в 2018-м.