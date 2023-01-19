«Отбивать всегда тяжелее»: генерал предрек контрнаступление ВСУ на Соледар Генерал в отставке Гурулев предрек наступление ВСУ на Соледар

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Депутат Государственной Думы, генерал в отставке Андрей Гурулев считает, что Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления на занятый российскими военными 12 января Соледар. В связи с этим он призвал ВС России подготовиться к наступлению на город, сообщает ИА SM.News. По словам депутата, «отбивать всегда тяжелее», поэтому российским военным необходимо правильно рассчитать свои силы.

Уверен, командование ВС РФ уже 100% просчитывают вариант контрудара со стороны Вооруженных сил Украины. Наверное, его ждут. Отбивать всегда тяжелее, сил на это потребуется намного больше, — отметил депутат.

Гурулев рассказал, что украинские военные оставили в районе Соледара хорошее укрепление. По его мнению, в борьбе за Соледар Украина использует свои последние силы и резервы. Он призвал российских военных серьезно отнестись к контрнаступлению, чтобы «нам не мешали больше».

Подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский 12 января заявил о переходе под полный контроль российских военных западной части Соледара. Он отметил, что в городе еще сохраняются локальные очаги, где ВСУ продолжают сопротивление.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, что взятие Соледара стратегически важно для перехода инициативы к российским войскам. Полковник в отставке уточнил, что город является опорным пунктом к взятию Артемовска. По мнению эксперта, оставление Соледара для украинских военных стало большим моральным ударом.