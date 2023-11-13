Отар Кушанашвили записал видеообращение

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Отар Кушанашвили записал видеообращение, в котором сообщил, что здоров и «только начинает жить», заявление опубликовано в Telegram-канале журналиста. Он также призвал не распространять о нем неподтвержденные данные и пообещал пережить недругов.

Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня! — сообщил Кушанашвили.

Свое обращение журналист записал из салона автомобиля. По его словам, это машина его друзей и продюсеров, с которыми он снимает свои программы.

Я похож на хворого человека? Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи. <...> Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить, — заявил мужчина.

Вечером 12 ноября появилась информация о госпитализации журналиста. По данным СМИ, инцидент произошел, когда 53-летний Кушанашвили отдыхал в ресторане вместе со своими друзьями. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у журналиста сердечный приступ и приняли решение госпитализировать его в Боткинскую больницу. Известно, что Кушанашвили жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание.

По информации SHOT, журналиста поместили в реанимацию, врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. По словам специалистов, угрозы жизни нет, однако отмечалось, что Кушанашвили останется на ночь в больнице.