От Владивостока до Москвы: россияне встречают Новый год в условиях COVID

Читайте нас в Google Новости

Сегодня, 31 декабря, россияне провожают 2021 год. Новый год, 2022-й, уже наступил на Чукотке и Камчатке. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента России Владимира Путина. В новогоднем обращении российский лидер традиционно подвёл итоги уходящего года.

Москвичи пока только в ожидании праздника. Но встретить 2022 год на Красной площади им не удастся. Доступ к «сердцу столицы» временно ограничили в связи с пандемией коронавируса. Меру ввели с целью не допустить скопления людей. Территория закрыта с 17:30 мск.

Жители Владивостока уже отметили Новый год. Жители увидели развлекательную программу, которая закончилась красочным фейерверком. Как города в условиях COVID-19 встречают 2022 год — в галерее NEWS.ru.