От Владивостока до Москвы: россияне встречают Новый год в условиях COVID

Сегодня, 31 декабря, россияне провожают 2021 год. Новый год, 2022-й, уже наступил на Чукотке и Камчатке. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента России Владимира Путина. В новогоднем обращении российский лидер традиционно подвёл итоги уходящего года.
Москвичи пока только в ожидании праздника. Но встретить 2022 год на Красной площади им не удастся. Доступ к «сердцу столицы» временно ограничили в связи с пандемией коронавируса. Меру ввели с целью не допустить скопления людей. Территория закрыта с 17:30 мск.
Жители Владивостока уже отметили Новый год. Жители увидели развлекательную программу, которая закончилась красочным фейерверком. Как города в условиях COVID-19 встречают 2022 год — в галерее NEWS.ru.
Люди на Красной площади в канун Нового года
Александр Щербак/ТАСС
Турникеты на Никольской улице в канун Нового года
Александр Щербак/ТАСС
Люди на Красной площади в канун Нового года
Александр Щербак/ТАСС
Новогодняя ёлка на Манежной площади
Александр Щербак/ТАСС
Люди на Красной площади
Александр Щербак/ТАСС
Росгвардеец на Манежной площади в канун Нового года
Александр Щербак/ТАСС
Владивосток. Новогодний городок на площади Борцов Революции
Юрий Смитюк/ТАСС
Владивосток. Салют над городом
Юрий Смитюк/ТАСС
Владивосток. Ряженые во время проводов старого года на площади Борцов Революции
Юрий Смитюк/ТАСС
Отдыхающие катаются на катке во время встречи Нового, 2022 года на центральной площади во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости
Горожане танцуют во время встречи Нового, 2022 года на центральной площади во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости