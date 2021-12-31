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От Владивостока до Москвы: россияне встречают Новый год в условиях COVID
Общество

От Владивостока до Москвы: россияне встречают Новый год в условиях COVID

19:00, 31 декабря 2021
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Сегодня, 31 декабря, россияне провожают 2021 год. Новый год, 2022-й, уже наступил на Чукотке и Камчатке. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента России Владимира Путина. В новогоднем обращении российский лидер традиционно подвёл итоги уходящего года.

Москвичи пока только в ожидании праздника. Но встретить 2022 год на Красной площади им не удастся. Доступ к «сердцу столицы» временно ограничили в связи с пандемией коронавируса. Меру ввели с целью не допустить скопления людей. Территория закрыта с 17:30 мск.

Жители Владивостока уже отметили Новый год. Жители увидели развлекательную программу, которая закончилась красочным фейерверком. Как города в условиях COVID-19 встречают 2022 год — в галерее NEWS.ru.

Люди на Красной площади в канун Нового года

Александр Щербак/ТАСС

Турникеты на Никольской улице в канун Нового года

Александр Щербак/ТАСС

Люди на Красной площади в канун Нового года

Александр Щербак/ТАСС

Новогодняя ёлка на Манежной площади

Александр Щербак/ТАСС

Люди на Красной площади

Александр Щербак/ТАСС

Росгвардеец на Манежной площади в канун Нового года

Александр Щербак/ТАСС

Владивосток. Новогодний городок на площади Борцов Революции

Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Салют над городом

Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Ряженые во время проводов старого года на площади Борцов Революции

Юрий Смитюк/ТАСС

Отдыхающие катаются на катке во время встречи Нового, 2022 года на центральной площади во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА Новости

Горожане танцуют во время встречи Нового, 2022 года на центральной площади во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА Новости

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