От урожая не будет отбоя — соседи обзавидуются: даю перцам эти подкормки

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Перцы, как и другие сельскохозяйственные культуры, требуют удобрений на всех стадиях его развития. Особое внимание растению нужно уделять в период плодоношения. Вот лучшие подкормки, благодаря которым от урожая не будет отбоя.

Настой из крапивы. Вам нужно смешать 100 граммов сушеных листьев крапивы с тремя литрами теплой воды, оставить раствор на несколько дней, дать ему забродить. После этого емкость с удобрением закрыть крышкой и выдержать 14 суток. Перед внесением подкормки разбавьте ее водой в пропорции один к двум, а после полейте перцы.

Настой из борной кислоты. Для этого разбавьте два грамма борной кислоты в 10 литрах воды, размешайте раствор до полного растворения. Опрыскайте кусты перцев. Такое средство безопасно для овощей, его нужно использовать в период плодоношения перцев.

Настой из молочной сыворотки. Смешайте литр молочной сыворотки в 10 литрах отстоянной воды, перемешайте компоненты. Полейте удобрением грунт вокруг стволовой части, под каждый куст перцев вылейте не менее одного литра раствора.

Раствор из древесной золы. Стакан золы растворите в ведре с водой, смешайте и полейте перцы. Если земля влажная, золу можно рассыпать под каждым кустом по столовой ложке и прорыхлить, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что в период завязывания плодов растения в огороде нужно подкармливать, чтобы они активно росли, развивались и давали урожай. Кроме того, правильная подкормка защитит растения от фитоболезней. В этом поможет универсальное удобрение.