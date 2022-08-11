От «Тинькофф» потребовали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей из-за ошибки банка

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Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей, заработанную на ошибке банка, передает РИА Новости. Весной 2022 года клиент выгодно обменял валюту из-за некорректного отображения курса рубля в приложении банка. В «Тинькофф» решили, что учреждению был причинен вред и обмененные средства не считаются прибылью. С клиента были списаны 1,289 миллиона рублей.

Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей, заработанную на ошибке банка. Весной клиенту удалось выгодно поменять валюты из-за неверного отображения курса рубля у банка, — сообщили РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» стал взыскивать с пользователей комиссию за недошедшие SWIFT-переводы. Таким образом клиенты банка платят дважды — за перевод денежных средств и за их возврат.

До этого «Тинькофф» назвал введение комиссии на SWIFT-переводы вынужденной мерой. В банке пообещали не взимать плату за переводы, отправленные 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.