От Тelegram потребовали удалить фейковый канал Мизулиной Роскомнадзор потребовал от Telegram ограничить доступ к фейковому каналу Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лига безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Роскомнадзор обратился в мессенджер Telegram с требованием ограничить доступ к каналу, который распространяет фейковые новости от имени директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, передает ТАСС. По ее словам, через такие каналы в мессенджере распространили фейки о запрете аниме и Dota 2.

В связи с этим в адрес мессенджера Telegram 03.03.2023 было направлено письмо с требованием ограничить доступ к аккаунту и провести верификацию Telegram-канала Е. М. Мизулиной, — говорится в сообщении.

Ранее 3 марта в Сети появилась информация, что глава Лиги безопасного интернета призвала запретить Dota 2 и «ЧВК Редан». Однако затем стало известно, что источником данных сведений стал подставной Telegram-канал Мизулиной, к которому она не имеет отношения.

Директор Лиги безопасного интернета также заявила, что через такие каналы в мессенджере распространили фейки о запрете аниме, игр Counter-Strike, Brawl Stars, Standoff 2, песен исполнителя Shaman и рэпера Shadowraze.

26 февраля Мизулина выступила с критикой субкультуры «анимешников» и обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии. Она опубликовала 11 замечаний, связанных со скандалом вокруг так называемой субкультуры «Редан» — подросткового сообщества поклонников аниме, члены которого недавно стали участниками драк в торговых центрах.