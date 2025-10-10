Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:28

От таких пирожков с капустой можно похудеть: белковые, на творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От таких пирожков с капустой на творожном тесте можно похудеть — они содержат около 120 ккал и 10 г белка на 100 г, что делает их сытными и полезными. Идеальное решение для тех, кто следит за питанием.

Рецепт: для теста смешайте 230 г творога (5% жирности) с 1 яйцом (около 50–60 г), 80 г рисовой муки, щепоткой соли и 10 г разрыхлителя до однородной консистенции. Для начинки потушите 400 г нашинкованной белокочанной капусты до мягкости, при желании добавьте обжаренный лук и морковь для сладости. Тесто разделите на части, раскатайте в лепешки, выложите начинку, защипните края и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Пирожки получаются белковыми и очень нежными: мягкое творожное тесто с легкой кислинкой идеально сочетается со сладковатой и сочной капустной начинкой, создавая гармоничный и сытный дуэт.

Ранее стало известно, как приготовить кетокотлеты из капусты и куриного фарша: сытный ужин для низкоуглеводной диеты.

Дарья Иванова
Д. Иванова
