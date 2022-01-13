«От слабого течения инфекции вакцина, скорее всего, защищать не будет»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков. Она называется «Спутник М» и предназначается для возраста от 12 до 17 лет. Предполагается, что подростков будут вакцинировать с согласия родителей. Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью NEWS.ru объяснил, зачем понадобилось создавать препарат для группы с маленьким риском заболевания от коронавируса, а также почему «Спутник М» — это ответ на нежелание людей прививаться обычной массовой вакциной того же разработчика.

— Смертность от COVID-19 среди подростков — ничтожная, заболеваемость также невысокая. В таком случае в чём смысл создавать для них отдельную вакцину?

— Во-первых, какая-то небольшая смертность всё же есть. И когда эпидемия таких масштабов, то это маленькая смертность — это многие сотни жизней, детских жизней. Во-вторых, дети — очень активные распространители инфекции. Если мы их иммунизируем, то мы снижаем заболеваемость. Это сильно помогает в борьбе с эпидемией. В результате заболеваемость среди, скажем, пожилых людей, которые могут умереть с гораздо большей вероятностью, уменьшается.

— В России люди вяло вакцинируются, толком не носят маски, власть продемонстрировала, что не готова вводить жёсткие локдауны. Какой в таких условиях смысл создавать новую вакцину?

— Всё так, но даже если мы провакцинируем не 100%, а 50% детей, это тоже даст определённый эффект. Приходится делать то, что возможно.

— Можно ли сказать тогда, что «Спутник М» создаётся в том числе потому, что люди неохотно вакцинируются обычным «Спутником» и расчётный эффект не достигнут?

— Да. Медицина должна приспосабливаться к населению. Это приводит к своим трудностям, уйти от которых нелегко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Насколько «Спутник М» эффективен против штамма «омикрон»?

— Мы пока не знаем. Я боюсь, что от заражаемости эта вакцина будет действовать слабо. Она будет больше действовать в качестве защиты от смерти и тяжёлого заболевания. От инфицирования верхних дыхательных путей она очень слабо помогает. Вирус очень инфекционный, очень трансмиссивный, то есть он очень легко передаётся. От слабого течения инфекции вакцина, скорее всего, защищать не будет.

— Почему нельзя было вакцинировать детей от 12 до 17 лет «Спутником Лайт»? Зачем нужно было создавать новую вакцину?

— Чтобы снизить число побочных эффектов. Нетяжёлые побочные эффекты при использовании вакцины вроде температуры, интоксикации, слабости, к сожалению, распространены. Чтобы уменьшить эти побочные эффекты, дозу вакцины уменьшили. Есть ещё один важный момент, который будут решать по ходу дела. Мне кажется, подобная вакцинация была бы очень эффективной, если бы применялось внутриназальное введение вакцины, то есть спреем через нос. На детях эта методика ещё не сильно проработана, и если подобные исследования будут развёрнуты, это может увеличить эффективность вакцины.

— Назальная в каком-то виде уже есть?

— Правильно.

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— Почему тогда исследования, о которых вы говорите, ещё не развёрнуты широко?

— Вирусологи всегда вынуждены опираться на решения властных структур. В условиях «омикрона» проверить действие вакцины при вводе внутриназально было бы очень легко — просто выбрать определённые школы для эксперимента. Если бы он прошёл удачно, то можно бы было перейти от вакцинации внутримышечной к внутриназальной. На ваш вопрос, почему до сих пор этого не делают, я ответить не смогу. Думаю, что просто очень много разной работы уже и так есть.

— Сколько доз у «Спутника М»?

— Две.

— Вы говорили о том, что этот вариант вакцины создан для уменьшения побочных эффектов. Значит, её можно рекомендовать пожилым?

— Нет, так рекомендовать не нужно. В «Спутнике М» меньше вакцинирующего материала. У пожилых людей ответ организма на такую вакцину будет хуже, чем у тех, что моложе. Эффект был бы совсем не тот.

— Можно ли тогда использовать «Спутник М» для ревакцинации, при том что, опять же, уже есть «Спутник Лайт»?

— Для ревакцинации взрослых должен быть использован «Спутник Лайт». Чем выше доза вакцины, тем выше эффект. Когда мы говорим о детях, то, с учётом их высокой восприимчивости к иммунизирующим компонентам, мы можем снизить дозу. Со взрослыми же так лучше не поступать, так как это снижение приведёт к снижению эффективности.