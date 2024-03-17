От SHAMAN до Собчак: кто проголосовал в основной день выборов президента Опубликованы фото голосующих на выборах SHAMAN и Надеждина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время голосования на выборах президента России

Третий и завершающий день голосования на выборах президента России проходит в воскресенье, 17 марта. Последней возможностью отдать свой голос сегодня успел воспользоваться ряд политических фигур и звезд, в числе которых оказались политик Борис Надеждин, кандидаты в президенты Владислав Даванков и Николай Харитонов, журналистка Ксения Собчак и исполнитель хита «Я русский» Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN.

Так, Надеждин посетил участок в родном Долгопрудном в Московской области. Он пришел на голосование с сыном Михаилом, вместе с которым опустил заполненный бюллетень в урну. Кандидат от «Новых людей» Даванков сделал свой выбор в родном Смоленске — в лицее № 1 имени академика Петрова, где получал школьное образование. Он призвал всех, кто еще не успел проголосовать, посетить выборы.

Еще один кандидат на пост главы государства — уже от партии КПРФ — Николай Харитонов был замечен на избирательном участке в здании школы № 1317 в Западном административном округе Москвы. Он заполнил выданный ему бюллетень брендированной партийной ручкой в красном корпусе. Журналистам Харитонов сказал, что надеется на «хороший и достойный результат».

Воспользоваться правом голоса в последний день выборов поспешил SHAMAN. Исполнитель хита «Я русский» пришел на участок в московской школе. Он подчеркнул, что как гражданин России хочет определить свое будущее. Перед тем как опустить бюллетень в урну, артист перекрестился. Примеру Дронова последовала украинская певица Таисия Повалий — для этого ей пришлось получить российское гражданство. Исполнительница живет в России с начала спецоперации.

17 марта также проголосовала Собчак — она рассказала, что реализовала свое избирательное право, и опубликовала скриншот страницы электронного голосования в соцсетях. Она добавила: «Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь».

Подробнее о проголосовавших — в галерее NEWS.ru.