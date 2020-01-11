https://static.news.ru/photo/1281f8cc-3481-11ea-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Секс-эксперты составили список основных тенденций на 2020 год. Ими оказались: любовь, женская мастурбация, сексуальное здоровье, продвинутые смазки и диджитал-технологии.

На первое место специалисты поставили возвращение любви в занятия сексом. Ожидается, что чувства и романтика должны вернуться в интимную жизнь после флешмоба #MeToo, который спровоцировал более честные и открытые разговоры об уважении, согласии и эмоциях.

Я верю, что этот продолжающийся разговор поможет улучшить сексуальное общение и прекратить сексуальное принуждение и сексуальное домогательство, — считает сексолог Лори Минц, слова которой приводит Mirror.

На второе место эксперты поставили «женское удовольствие». Они считают, что мастурбация для прекрасного пола станет менее табуированной темой, а женщины всё больше будут пользоваться вибраторами.

Третью строчку рейтинга занимает сексуальное здоровье. Четвёртую — разнообразные лубриканты, ассортимент и функционал которых растут постоянно. И пятое место эксперты отдали увеличению роли технологий, включая VR, в постели. Уже стали появляться люди, которым интереснее секс с роботом, нежели с человеком.

Рейтинг подготовил бренд интимного образа жизни LELO.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, из которого врачи в Санкт-Петербурге вытащили фаллос огромных размеров, предупредил, чем нельзя увлекаться.