От молитв до гимнов: история музыкальных символов России

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

30 декабря 2000 года на торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце по случаю Нового года прозвучал новый гимн России, который с тех пор остается главным музыкальным символом страны. Мелодия этого гимна известна всему миру. Интересный исторический факт: этот гимн — уже двенадцатый по счету, если считать с XVII века, когда торжественная музыка начала входить в государственный церемониал. Об истории русских гимнов — в материале NEWS.ru.

Как возникли гимны

Из дошедших до наших дней сведений о глубокой древности человечества мы знаем, что уже в Древнем Греции, Персии и Египте во время государственных и военных церемоний широко использовалась музыка. Она помогала создать нужный настрой у приглашенных, впечатлить гостей, сформировать чувство благоговения перед властью, преклонения перед державной мощью. Но это еще не были государственные гимны в современном понимании этого слова.

Настоящие гимны появились гораздо позже, примерно в XVII веке — тогда же, когда возникли национальные государства. Связано это было с итогами Тридцатилетней войны. Завершивший ее Вестфальский мир 1648 года ввел новую категорию международного права — суверенитет, остающуюся ключевой и сегодня. Если прежде суверенами считались правители государства, то теперь суверенитет был связан с государством и народом.

Фото: Grigorij Mihajlov/Public domain/Wikimedia Commons Картина Григория Михайлова «Девушка, ставящая свечу перед образом»

Европейская история вступила в эпоху национальных государств и национализма. Разумеется, всякой нации требовались зримые символы. Раньше такими символами были гербы, но они были слишком тесно связаны со средневековьем, тогда часто гербом государства даже становился герб правящей династии. А вот флаги и гимны были куда более демократичны.

К тому же изготовить флаг для демонстрации своих патриотических чувств было куда проще, чем сложный герб, наполненный множеством деталей. А национальный гимн можно было громко петь, ощущая единство со стоящими рядом согражданами.

В России в качестве первых гимнов во время государственных церемоний в XVII веке использовались церковные песнопения. К сожалению, мы точно не знаем, какие именно, но записки иностранцев свидетельствуют, что они были впечатлены торжественностью и мелодичностью русской духовной музыки.

Однако священные гимны все же были написаны для церковных служб, а крепнущему русскому государству, которое при Петре I стремительно входило в число великих европейских держав, требовался особый музыкальный символ. Связанный не с церковью, а с военными победами.

Преображенский марш

И такой символ появился. Им стал марш Преображенского полка — первый образец русской светской музыки. Он никогда не объявлялся государственным гимном, но всегда исполнялся в дни побед в Северной войне над шведами, во время государственных праздников, в дни тезоименитства Петра I и при коронации его супруги Екатерины.

В результате «Преображенский марш» фактически стал выполнять функции гимна на парадах, торжественных выходах высочайших особ, на посольских приемах. Слов «Преображенский марш» тогда не имел, а автор его музыки не известен вовсе. Но зато мы точно уверены, что это один из древнейших и самых известных в мире военных маршей. По древности с ним может соперничать лишь английский марш Лиллибуллеро, написанный в 1688 году знаменитым барочным композитором Генри Перселлом.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Преображенский марш Петра великого. Ноты

К «Преображенскому маршу» есть два варианта слов. Первый написанный гвардейским офицером и знаменитым острословом Сергеем Мариным в 1805 году. В нем он предсказал взятие русскими войсками Парижа и победу над Наполеоном:

За французом мы дорогу

И к Парижу будем знать.

Зададим ему тревогу,

Как столицу будем брать.

Позднее появился текст неизвестного автора первой четверти XIX века:

Знают турки нас и шведы,

И про нас известен свет.

На сраженьях, на победы

Нас всегда сам Царь ведет! Славны были наши деды,

Помнит их и швед и лях.

И парил орел победы

На Полтавских на полях.

Русский марш Преображенского полка, был настолько знаменит, что даже знающие толк в военной музыке пруссаки позаимствовали его для 14-го пехотного полка и 1-го пионерного батальона. В Испании наша музыка стала маршем Королевской гвардии алебардщиков, а в Великобритании «Преображенский марш» стал маршем Корпуса морской пехоты и вторым маршем драгунского полка «Королевских серых шотландцев», шефом которого до 1917 года был русский император Николай II.

Гром победы раздавайся!

Славная эпоха Екатерины II, полная войн и побед, принесла Российской империи второй (и снова неофициальный) гимн.

В 1791 году закончилась русско-турецкая война, результатом которой стало окончательное укрепление России на берегах Черного моря, расширение границ империи до Днестра и Кубани, отказ Турции от претензий на Крым и низведение еще недавно могущественной Османской империи до роли региональной державы. Казалось, еще немного и русские знамена поднимутся над Константинополем, а на собор Святой Софии вновь вернется православный крест.

В декабре 1790 года под ударами армии генерала Александра Суворова пала неприступная крепость Измаил на Дунае. Именно эта победа стала поводом для создания выдающегося музыкального памятника своей эпохи — полонеза «Гром победы раздавайся».

Он был впервые исполнен 9 мая 1791 года в Таврическом дворце на празднике, что устроил светлейший князь Потемкин-Таврический для императрицы Екатерины II в честь побед русской армии. Заказ на музыку, созданную на модный в те годы мотив полонеза, получил Осип Козловский — один из лучших русских композиторов XVIII века. Слова написал прославленный поэт Гавриил Державин, кстати, занимавший высокий пост кабинет-секретаря императрицы.

Фото: Vladimir Borovikovsky/Public domain/Wikimedia Commons Гавриил Державин

В итоге вышло произведение необыкновенной силы, в которой замечательная музыка удачно сочетается с текстом, звучащим как смелая политическая декларация. Державин писал о торжестве Российской империи над врагами и гордо провозглашал: «Свои готовы руки в край вселенной мы простреть!»

«Гром победы раздавайся» получил необыкновенную популярность и вскоре зазвучал везде — от театральных представлений, до обедов в провинциальных дворянских собраниях. «Гром победы раздавайся» выполнял функции гимна России до 1816 года. Но не был забыт, хотя мода на полонезы в XIX веке отошла в прошлое. Этот музыкальный символ «золотого века русского дворянства» стал гимном благородного сословия Российской империи. Его исполняли на официальных мероприятиях, проводимых дворянскими собраниями (органами сословного самоуправления) по всей России до 1917 года.

Коль славен наш Господь в Сионе

В 1794 году появилась еще одно произведение, торжественная кантата «Коль славен наш Господь в Сионе», написанная поэтом М. Херасковым и композитором Д. Бортнянским. При императоре Павле I, обращавшим на государственную и военную символику очень большое внимание, именно эту торжественную песнь выбрали для официального использования, тем более что Бортнянский был любимым композитором Павла I и давно работал по его заказу, написав в том числе марш Гатчинской гвардии Павла еще в то время, когда он был наследником престола.

Современники рассказывали, что мелодии Бортнянского столь сильно воздействовали на слушателей, что те непроизвольно становились на колени и подпевали священным текстам молитв.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Мелодия «Коль славен...» резко отличается от «Грома победы...», вместо воинственных звуков в нем слышны покой и гармония. Но, несмотря на это, «Коль славен...» исполнялся при Павле I вместо государственного гимна и одновременно стал главной молитвой русской армии. Каждый вечер на построении перед отбоем звучала эта музыка, создавая, как отмечали современники, светлое настроение, имевшее большое воспитательное значение для солдат.

Во время Заграничного похода русской армии в 1813 году союзник России король Пруссии Фридрих-Вильгельм III был так впечатлен музыкой Бортнянского, что приказал сделать «Коль славен...» сигналом вечерней зари во всей прусской армии. В России же вплоть до 1917 года «Коль славен...» оставался главным духовным гимном и исполнялся на всех официальных праздниках церковного характера: во время церемонии освящения воды в Иордани, на церковных парадах, на похоронах офицеров и генералов.

Молитва русских

После победы над Наполеоном император Александр I столкнулся с очень большой проблемой: у России по-прежнему не было официального гимна. «Гром победы...» вышел из моды, «Коль славен...» был слишком церковным, поэтому первое время в качестве гимна исполняли британский «Боже храни короля», но без слов. Кстати, точно так же поступали и пруссаки, у которых тоже не оказалось подходящего гимна, а также австрийцы, где гимн «Боже храни императора», был развитием музыкальной темы английского гимна. Это символизировало общеевропейское единство и солидарность монархов в борьбе за закон и порядок.

Фото: Волин Д.В. (издатель)/Public domain/Wikimedia Commons Российский император Александр II и гимн «Боже царя храни»

В 1816 году гимн был впервые утвержден официально и получил название «Молитва русских». Текст написал самый популярный поэт тех лет Василий Жуковский. Гимн начинался открывался такими словами:

Боже, Царя храни!

Славному долги дни

Дай на земли!

Гордых смирителю,

Слабых хранителю,

Всех утешителю —

Всё ниспошли!

Боже царя храни

Когда император Николай I в 1833 году совершил большое турне по Европе, его всюду встречали музыкой английского гимна. Это решительно не понравилось правителю Российской империи, и он, вернувшись на родину, приказал придворному композитору Алексею Львову написать музыку нового гимна, а уже имевшему опыт в этом деле поэту Жуковскому, создать к ней новый текст (как можно заметить, не только Михалков оказался автором сразу нескольких гимнов).

Приказ исполнили очень быстро и уже 18 декабря 1833 года гимн «Боже царя храни» был впервые исполнен в Большом театре перед многочисленной публикой и лично Николаем I. Рассказывают, что присутствовавшие пришли в восторг и долго аплодировали стоя. Текст нового гимна отличался удивительными красотой и лаконизмом, работа Жуковского вызвала восторг императора:

Боже, царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу нам!

Царствуй на страх врагам,

Царь православный!

Боже, царя храни!

Гимн был очень прост, при исполнении музыки эти шесть строк повторялись трижды. Выучить его было совсем несложно и этим он отличался от многословных гимнов Нового времени вроде «Марсельезы», в которой имеются целых семь куплетов и припев.

Николай I щедро наградил двух создателей гимна и уже 31 декабря 1833 года, аккурат под Новый год, объявил об официальном принятии нового музыкального символа страны. «Боже царя храни» оставалось гимном России до февраля 1917 года.

Марсельеза и Интернационал

После февральской революции Временное правительство использовало как гимн русскую версию французской «Марсельезы» (даже не дожидаясь официального объявления России республикой). Что особенно интересно, если французский гимн был патриотической песней, зовущей граждан к защите отечества, то «Рабочая Марсельеза» авторства народника Петра Лаврова призывала к кровопролитию и разрушению:

От Днепра и до Белого моря, И Поволжье, и Дальний Кавказ. На врагов, на собак — на богатых, И на злого вампира — царя. Бей, губи их, злодеев проклятых, Засветись, лучшей жизни заря.

Фото: РИА Новости Владимир Ильич Ленин (второй слева) и Яков Михайлович Свердлов (третий слева)

Большевики, придя к власти в октябре 1917 года, начали исполнять свой партийный гимн «Интернационал», который после победы в Гражданской войне официально стал новым гимном советского государства.

Но началась Великая Отечественная война и играть, а тем более петь «Интернационал» стало как-то неудобно. Ведь в этой песне не было ни слова про Россию, она носила подчеркнуто интернациональный и классовый характер, призывала к восстанию рабочих и уничтожению старого мира. В условиях, когда советская власть обращалась к национальным чувствам русского народа, которому грозила гибель, политические декларации «Интернационала» оказались неуместны.

От гимна СССР к Патриотической песни

Поэтому в 1943 году Иосиф Сталин решил создать новый гимн СССР. Задача оказалась несложной, ведь в 1938 году композитором Александром Александровым был написан «Гимн партии большевиков», его то и решили сделать государственным гимном, а «Интернационал» в свою очередь стал гимном коммунистической партии.

Стихи к уже имеющейся музыке написали два советских поэта Сергей Михалков и Эль-Регистан, в них был упомянут Сталин, что для тех лет было обязательным условием.

Именно присутствие имени «вождя народов» сыграло с советским гимном злую шутку. После развенчания «культа личности» гимн превратился в «песню без слов», так как новый текст без упоминания Сталина никак не могли согласовать и утвердить на самом высоком уровне. Лишь в 1977 году в ходе принятия новой Конституции СССР текст (автор — Сергей Михалков) был принят, и в гимн вернулись слова.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В 1990 году во время «парада суверенитетов», РСФСР, до этого не имевшая собственного гимна приняла в этом качестве «Патриотическую песнь» Михаила Глинки. Но отличная музыка великого композитора тоже оказалась лишена слов.

Несколько раз предпринимались попытки провести конкурс на слова гимна, но неизменно с неудачным результатом. Все 1990-е годы продолжалась политическая борьба вокруг государственной символики. Правительство президента Бориса Ельцина пыталось провести соответствующий закон через Государственную Думу, а многочисленная фракция коммунистов неизменно препятствовала этому и постоянно предлагала восстановить советские символы.

Возвращение старого гимна

Споры прекратились только в 2000 году, когда президент Владимир Путин после многочисленных жалоб спортсменов, что они не могут подпевать гимну России при награждении медалями на международных соревнованиях, предложил вернуть музыку советского гимна, написав к ней новые слова.

Законопроект был внесен президентом 4 декабря 2000 года, 30 декабря старый новый гимн прозвучал в Кремле. Наконец, 31 декабря в Новогоднюю ночь именно этот гимн, прозвучавший по всем каналам телевидения, открыл начало самого главного праздника страны.

Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент России Владимир Путин поздравляет поэта, автора слов гимна России Сергея Михалкова во время торжественного приёма в Кремле по случаю 57-й годовщины Победы

Слова к нему снова написал Сергей Михалков, музыку трогать не стали, не поменяв даже аранжировку. Патриарх русской православной церкви Алексий II поддержал инициативу президента России, заявив, что музыка нового гимна «Помогала объединять нашу страну в трудные годы, восстанавливать её из разрухи в послевоенный период».

Впрочем, коммунисты все равно были недовольны и требовали убрать из текста гимна слово «Бог». Но их уже никто не слушал. А гимн России давно стал привычным для миллионов граждан.