«От мертвого осла уши получите»: Рогозин ответил на угрозы Резникова Рогозин пообещал Резникову «от мертвого осла уши» вместо репараций

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Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил в Telegram-канале на новогоднее обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова, пообещав ему «от мертвого осла уши» вместо репараций. Он отметил, что граждане РФ скорее пойдут на фронт, чем будут поколениями выплачивать деньги украинским властям. Рогозин добавил, что ВС РФ будут «брать Киев, где сидят все эти резниковы».

Как говорится, от мертвого осла уши получите. Никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской «зеленке»... Не будут россияне платить Резникову, пусть даже не мечтает. Скорее, добровольцами на фронт пойдут, чтобы начистить этому наглецу морду, — отметил Рогозин.

Кроме того, экс-глава госкорпорации подчеркнул, что у россиян накопилось слишком много претензий к Украине, которую он назвал злокачественной опухолью СССР. По его словам, в душе каждого гражданина РФ сформировались «истинные цели этой справедливой войны» и она должна закончиться победой России.

Бывший глава Роскосмоса также подчеркнул, что наглый убийца Резников пропитан ненавистью к русским. Он несет прямую ответственность за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов России, добавил Рогозин.

Ранее Резников выпустил новогоднее обращение, в котором предположил, что в России в начале января закроют границы для мужчин, объявят военное положение, после чего начнут очередную волну мобилизации. Он также предупредил граждан РФ о последствиях, если их отправят в зону СВО.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия в ходе специальной военной операции не стремится уничтожить украинскую государственность. Он подчеркнул, что Запад вводит мир в заблуждение. По словам Полянского, оппоненты пытаются доказать, что цель Москвы заключается в русификации Украины. Однако, подчеркнул дипломат, эти заявления не соответствуют действительности.