«От лукавого»: Лавров о якобы провокации Россией беспорядков в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что беспорядки в Казахстане якобы были спровоцированы не без помощи России, чтобы Москва могла взять республику под свой контроль. По его словам, такие заявления являются лишь конспирологической теорией. Об этом министр заявил в эфире Первого канала.

Глава ведомства отметил, что одна часть теорий гласит, будто бы беспорядки в Казахстане — дело рук стран запада. Будто бы таким образом они намеревались ослабить позиции России перед переговорами в Женеве и Брюсселе.

Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это всё от лукавого, — сказал Лавров.

По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование и огласят результаты. Ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Боевики захватывали здания государственных органов, мародёрствовали и грабили магазины.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.