От лечения рака до мировых войн: история табака и курения

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

15 ноября 1492 года Христофор Колумб описал в своем дневнике необычную привычку индейцев — вдыхать дым от высушенных листьев местной травы. Так европейцы познакомились с табаком. Эту привычку то проклинали, то считали полезной для здоровья. Еще недавно курение было атрибутом «крутости», сейчас же табаку объявлена беспощадная война на всех континентах. Но люди все равно продолжают курить. Об истории табака и курения — в материале NEWS.ru.

Обнаружение табака

Осенью 1492 года, совершая плавание по еще совершенно неизвестному европейцам Карибскому морю, Христофор Колумб достиг берегов Кубы. Чтобы разведать окрестности, Колумб приказал двум матросам отправиться вглубь острова. Когда они вернулись, то рассказали испанцам, что видели туземцев, которые живут в совершенно первобытном состоянии. Среди прочих странных обычаев аборигенов участники экспедиции рассказали, как индейцы сжигают листья некоего растения и с наслаждением вдыхают получившийся дым. Европейцы из любопытства присоединились к этому. История донесла до нас имена первых курильщиков табака. Это были Родриго де Херес и Луис де Торрес. Испанский священник Бартоломео лас Касас позднее так описывал это событие:

Эти два христианина встретили на пути много людей, мужчин и женщин. У мужчин были в руках головешки и предназначенные для курения засушенные растения, завернутые в сухой лист, наподобие бумажного мушкета, который мальчишки делают на празднование Святого Духа. Одну сторону они зажигали, а другую жевали или сосали и таким образом вдыхали дым, который опьянял их и, по их словам, притуплял голод, избавлял от усталости.

Как видим, туземцы на Кубе уже тогда курили нечто, очень напоминающее современные сигары. 15 ноября 1492 года об этом обычае аборигенов написал в своем дневнике Колумб, отмечая, что табак курят на всех островах Карибского моря. Пример индейцев оказался заразителен — многие европейцы начали курить.

Фото: Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press Табачные поля на Кубе

Образцы табака Колумб взял в обратный путь в Испанию, чтобы подарить его королеве Изабелле и королю Фердинанду. А поскольку запас сушеных листьев был достаточно большим, матросы начали курить еще на кораблях. Привычка оказалась очень сильной, и вскоре, попробовавшие табак, уже не могли обойтись без нескольких трубок или сигар в день.

Первая кампания против курения

Поначалу испанские власти пытались бороться с курением. Испанский чиновник и первый историограф Америки Госало Фернандес де Овьедо с негодованием рассказывал:

Среди всевозможных дурных привычек индейцев есть одна, особенно губительная — они глотают некий дым, называемый табаком, что приводит их в состояние оцепенения. Вожди используют наполненную табаком трубку, напоминающую букву Y, разветвленные концы которой вставляют в ноздри... Они вдыхают дым до тех пор, пока в бессознательном состоянии не падают на землю, словно пьяные мужики.

Великий конкистадор, завоеватель Мексики, Фернандо Кортес описывая двор императора ацтеков Монтесумы, рассказывал, что тот почти непрестанно курил трубку. Когда испанцы столкнулись с жуткими обычаями ацтеков (например, раскрыли помещения под храмовыми жертвенниками, где обнаружили многометровый разлагающийся слой из запекшейся человеческой крови и вырезанных у людей внутренностей), то сочли табакокурение очередным свидетельством того, что ацтеки поклоняются дьяволу. Ведь как иначе можно объяснить привычку к вдыханию дыма, что сразу напоминало христианам адскую бездну, горящую неугасимым огнем.

Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press Монтесума

Овьедо пытался запретить табак, его всем авторитетом церкви поддержал уже упомянутый лас Касас. Он тоже считал табак злом, ведь, во-первых, его использовали в шаманских обрядах, что уже смущало ревностного христианина, а во-вторых, индейцы и подражавшие им европейцы одурманивали себя, теряя человеческий облик. Также лас Касас обнаружил, что табак вызывает привыкание и один раз начав курить, бросить это занятие будет очень сложной задачей.

Так началась первая в мире антитабачная кампания. Первый курильщик Родриго де Херес даже угодил в тюрьму за курение трубки в общественном месте.

Табак становится популярным

Никаких результатов кампания, впрочем, не дала. Жизнь в колониях была тяжелой, а табак позволял хоть немного скрасить ее. К тому же выращивание табака оказалось очень прибыльным занятием. А первое время и единственным, которое было доступно на Карибских островах. Европейская пшеница росла там плохо, кукурузу и сахарный тростник испанцы еще не начали возделывать, а вот табак идеально подходил по климату и был весьма неприхотлив.

В итоге табак был легализован в Новом Свете и вошел в жизнь сначала моряков и колонистов, а затем очень быстро перебрался в Европу, где начал триумфальное шествие по континенту.

Если раньше в курильщике легко опознавался моряк или солдат-наемник, то теперь им мог оказаться врач, адвокат или офицер. Единственное, что требовалось — это приличный доход. Ведь только в Америке табак был дешев, в Европе же первое время он был редким снадобьем и стоил очень дорого.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look PRess Табачные плантаторы, 1700 год, Багамские острова

По мере распространения европейцев по Новому Свету они обнаружили, что табак широко распространен от Канады и Новой Англии на севере, до Бразилии и Перу и на юге. А познакомившись с тем, как использовали табак другие индейские племена, европейцы начали его жевать и нюхать.

Церковь, все еще непримиримая к курильщикам, теперь заняла компромиссную позицию. Нюхательный табак был объявлен допустимым даже для священников, хотя им запрещалось служить в церкви, если перед этим они курили, жевали или нюхали табак. По сей день в Латинской Америке жевательный и нюхательный табак занимает немалую долю рынка, в то время как в Европе этот обычай исчез уже к концу XIX века.

Табак как лекарство

Уже в середине XVI века врачи решили, что табак является полезным лекарственным средством. Обнаружилось, что индейцы используют табак для лечения распространенного в Америке сифилиса, который европейцы немедленно принесли на родину.

Первый из европейских ученых — Жан Нико, исследовавший свойства табака, пытался лечить рак мазью из листьев табака. Когда пациент полностью выздоровел, Ник одолжил о своих работах королеве Франции Марии Медичи. Так табак появился в Париже, а вскоре все знатные французы начали покуривать трубочку. Кстати, научное название табака nicotiana, как и имя активного вещества, содержавшегося в нем — никотин, было дано в честь Жана Нико.

Фото: Levy Bros/public domain Жан Нико дарит табачное растение королеве Екатерине Медичи, литография,1655 год

Севильский врач Николас Монардес с восторгом писал, что табак лечит все болезни внутренних органов, избавляет от одышки, служит отличным обезболивающим средством, изгоняет глистов, исцеляет гноящиеся раны и уничтожает перхоть. Сложно сказать, насколько все эти утверждения проверялись опытным путем (современная медицина отрицает их), но, вероятно, увлечение табаком и представление его в качестве панацеи есть ни что иное, как следствие медицинской моды, каких в истории лекарств случалось немало. Нетрудно вспомнить, как уже совсем недавно чудодейственными средствами объявлялись то прополис, то мумие, то пиявки.

В пользу курения работала тогдашняя медицинская теория. Считалось, что в теле человека существует баланс четырех сущностей — тепла, холода, влажности и сухости. Следовательно, табачный дым мог поддерживать баланс, если организму не хватало тепла и сухости. Врач XV-XVII веков вполне мог выписать пациенту курение нескольких трубок или сигар ежедневно. Особенно полезным табак считали для «холодного и влажного» мозга, а также при простудах.

Историк табака Айан Гейтли так рассказывает о жизни в Англии времен королевы Елизаветы I:

[Знатные англичане] быстро изобрели для нового порока ритуалы, ничуть не уступавшие древним церемониям американцев. Курильщики, прозванные «дымящимися кавалерами», посещали театр с трубками и прочими атрибутами курения. Среднестатистическому джентльмену требовалось так много табачных аксессуаров (включая табакерки, ножички, щипцы и курительные трубки), что их носил специальный человек. Одного процесса курения было явно недостаточно, и потому курение сопровождалось показным поведением и превратилось в разновидность игры. Трубку зажигали от горящего уголька, передаваемого от курильщика курильщику на острие шпаги. «Табачники» владели большим ассортиментом приемов, включая мимику и пускание фигурных клубов дыма. Особенно ценились умельцы, способные сделать из дыма идеальное кольцо.

После такой рекламы сложно было не закурить.

Власти против табака

Впрочем, не все относились к курению с энтузиазмом. Английский король Иаков I, наследник Елизаветы, иронизируя над энтузиазмом тогдашних врачей, говорил про табак:

Если его принять перед отходом ко сну, то будешь спать беспробудным сном, но если его примет сонный и вялый человек, то, говорят, табак пробудит его разум и оживит сознание.

Наркотическое воздействие табака одновременно восхищало и пугало европейцев. Приятное ощущение от вдыхания дыма сопровождалось настойчивым желанием затянуться еще несколько раз.

И католики, и протестанты пытались обличать «траву никоциану» как языческое снадобье, а курильщиков объявляли поклоняющимся чуждым богам. Ведь если в церкви священник курит благовонный ладан, то курильщик распространяет вокруг совсем не ароматный запах табачного дыма.

Борцы с курением проводили вскрытия тел завзятых курильщиков, показывая из легкие покрытые копотью и смолой. А в 1604 году король Иаков I, который терпеть не мог табак, поднял на него цену в четыре раза. Решение было очень полезным — с одной стороны, шла борьба с пагубной привычкой, а с другой королевская казан получала дополнительный доход. Ведь несмотря ни на что курильщиков не становилось меньше, а мода на табак распространялась с каждым годом.

Трубка и кальян

Распространение табака по всему цивилизованном миру было необычайно быстрым. Не успели европейцы к 1550-м годам привыкнуть к нему, как обнаружилось, что трубка стала привычной для турок-османов, у которых курение превратилось в важный элемент отдыха.

Абу Гилани, придворный врач индийского императора Акбара, в конце XVI столетия изобрел кальян. Табачный дым стали пропускать через ароматизированную воду. Дым смягчался, к нему добавлялся новый вкус и аромат, он становился холоднее, а вкус его благодаря водному пару становился более плотным. Кроме того, кальян был куда дороже простой трубки, а значит он превратился в статусную вещь. Всего за пару десятилетий курение кальяна стало популярным в Иране и по всему Ближнему Востоку, оказавшись настоящим символом османской роскоши.

Фото: k94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что интересно, мусульмане относились к табаку куда спокойнее нежели христиане. Видимо сказывалась потребность получить легальное средство релаксации — роль, которую в Европе выполнял не только табак, но и куда более традиционный алкоголь.

Стоит отметить, что тогдашний табак был не чета современному. Гораздо более крепкий, выкуриваемый без фильтров, он давал очень плотный, опьяняющий дым, по мощности воздействия схожий с алкоголем. В те времена даже говорили, что если ты изрядно выпил, можно выкурить трубку-другую и мощный удар табака в голову выбьет оттуда весь алкоголь и придаст бодрости.

Царский запрет

В Россию табак был завезен англичанами еще при Иване Грозном. Случилось это в 1553 году. Тогда табак не запрещали — видимо, сказывалось культурное влияние мусульманских окраин. Во времена Смуты, когда в Московском царстве во множестве оказывались то поляки, то литвины, то казаки, то шведы, русские имели отличную возможность познакомиться с модным европейским увлечением. Поначалу отношение к нему было нейтральное: мол, курят люди, так пускай себе тешатся.

Но первому царю из дома Романовых Михаилу Федоровичу Романову курение не нравилось. И вовсе не по религиозным или идейным мотивам. Все дело в том, что лишь только втянувшись в курение, русские начали так дымить, что тратили на табак и трубки огромные деньги. А везли «траву никоциану» издалека, чаще всего из Голландии и Англии, отчего небольшой бочонок мог обойтись в изрядную сумму.

Видя, что военное сословие тратит на порочное развлечение слишком много монет, решено было табак запретить. За курение ссылали в Сибирь, секли плетью и вырывали ноздри.

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press Алексей Михайлович

Алексей Михайлович издал в 1649 году грозный указ о наказании за употребление «зелья табачища»: любители табаку, «которые стрельцы и гуляющие всякие люди, с табаком будут в приводе дважды или трижды, и тех людей пытать ... бить кнутом. А за многие приводы ... после пыток и наказанья ссылать в дальние города, чтоб, на то смотря, иным неповадно было делать».

Но, несмотря на угрозы, табак тайно курили по домам и тайным табачным притонам. Особенно уважали табак военные — ведь среди иностранных офицеров курили почти все, следовательно, солдаты и стрельцы воспринимали трубку не только как отдых от тяжелой службы, но и как символ принадлежности к военному сословию. Куришь трубку — значит, человек бывалый!

Царское разрешение

В 1680 году отношение к табаку резко изменилось. Русский царь Федор III по любви женился на польской шляхтянке Агафье Грушецкой. Жена, воспитанная в западных традициях, упросила мужа отменить обычай затворничества женщин и допустить их к царскому двору. Царь и его придворные переоделись по польской моде, дворяне начали брить бороды и курить табак. Это был один из самых ярких символов нового времени.

Смерть царицы после родов подорвала здоровье царя Федора III, через год он скончался. Но курение табака в России теперь уже никак не получалось запретить.

Царь Петр I, проведший юность в Немецкой слободе, пристрастился к табаку и любил выкурить несколько больших трубок в день, расходуя до 40 килограммов табака в год. Даже с учетом того, что царским табаком часто угощались гости, выходит, что Петр выкуривал примерно три пачки сигарет в день. У табака появился влиятельнейший сторонник, а курение трубки стало лучшим способом доказать царю-реформатору свою приверженность прогрессивному образу мыслей. Историк табака в России Игорь Богданов пишет:

Приобщил русского царя к табаку шотландец Патрик Гордон (1635-1699), инженер, состоявший на русской службе. Но царь руководствовался принципом: научился сам — научи другого. ... Правда, на устойчивый и, главное, широкий спрос на табак у себя в стране ему рассчитывать не приходилось. В Московской Руси табак был в известной степени популярен среди «стрельцов и гулящих всяких людей», при Петре же потребление табака лишь начинало входить в моду при дворе, в войсках и в больших городах, и то среди тех слоев городского населения, которых коснулись бытовые и культурные нововведения, затеянные царем. То, что в России понадобился не просто табак, а «хороший» табак, говорило о готовности части российского населения приобщиться к европейской культуре.

Уже в 1698 году Петр I выдал англичанину Кармартену привилегию на монопольную поставку табака в Россию сроком на семь лет. Масштаб царского замысла поражал: уже в первый год планировалось ввезти и продать 1,5 миллиона фунтов табака. С каждым следующим годом объем поставок должен был увеличиваться.

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press Петр I

Как выяснилось, поставщик не остался внакладе и быстро начал получать столь завидные прибыли, что уже в 1705 году после завершения срока действия договора, продажа табака стала государственной монополией. С 1706 года табачную торговлю стали отдавать в откуп богатым купцам, что уже в конце 1750-х годов приносило казне огромную сумму до 70 тысяч рублей в год.

Курение как образ жизни

Начиная с петровского времени курение трубки становится привычкой русского горожанина. Археологи находили множество фаянсовых трубок сначала голландского, а затем и русского производства при раскопках городов XVIII века. В русской литературе и живописи образ курильщика становится самым обыденным.

Среди купцов и простонародья были популярны короткие трубки, а дворяне курили особые «восточные» трубки с длинным чубуком, часто сделанным из янтаря или серебра, что как считалось полезно для здоровья. Таких трубок завзятому курильщику требовалось от пяти-шести до дюжины. В богатых домах специально держали особого слугу, который занимался только тем, что тщательно чистил трубки, следил за тем, чтобы каждая «отдохнула» после курения, а также набивал их табаком.

Фото: shutterstock

Трубки часто были настоящими произведениями искусства и стоили очень дорого. Лучшие делались из морского минерала «пенки», отделывались серебром и золотом. Считалось, что они придают табаку особый тонкий аромат и их не нужно приводит в готовность — «обкуривать». Те что подешевле вырезались из прочного жаростойкого дерева или изготавливались из фарфора и расписывались узорами под глазурь. Самые дешевые производились из простой обожженной глины.

Раскуривали табак от углей камина или печки. В 1830-х годах появились фосфорные спички, через тридцать лет ученые-химики придумали как обойтись без ядовитого фосфора. Тогда же придумали зажигалки, усовершенствованные в начале ХХ века, после изобретения металлических сплавов, способных заменить кремень для высекания искр. Ну и во время Крымской войны во всех европейских армиях очень быстро распространились папиросы, куда более удобные для походной жизни, нежели трубки или сигары.

ХХ век и две Мировые войны способствовали невиданному взлету популярности табака — в окопах это было одно из немногих средств забыть об окружающих превратностях. Ну а в последние двадцать лет весь мир ведет настоящую войну против курения. Пока безуспешно.