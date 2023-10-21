От интима на Руси до тайных обществ: паблики «ВКонтакте» об истории Названы самые интересные паблики «ВКонтакте» об истории

Фото: Общественное достояние

«Варяги» — картина русского художника-живописца Виктора Васнецова, 1909 год

Премьер-министр Индии Индира Ганди говорила, что «история — самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики». Чтобы лучше разбираться в ошибках прошлых цивилизаций и понимать, как устроен мир, NEWS.ru составил список самых интересных пабликов об истории в социальной сети «ВКонтакте».

Тайны Древней Руси от канала «История. Интересно!»

Этот паблик рассказывает о различных исторических событиях, фактах и людях. Авторы канала проводят исследования и делятся своими находками с аудиторией. Например, что такое лукоморье и почему никто из современных жителей не захотел бы быть столбовой дворянкой, как старуха в сказке Александра Пушкина.

Девиз подкаста: «История — это очень интересно». Следуя этому завету, редакция публикует ролики от двух до 20 минут, где в доступной и увлекательной форме знакомит пользователей с новыми фактами и интересными историями. Особое внимание паблик уделяет исследованию Древней Руси. Здесь подписчики найдут не только подробную методичку, как отличить вятичей от кривичей, но и узнают про письменность задолго до Кирилла и Мефодия и интимную жизнь на Руси от этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович.

Историческая фотохроника от «Живого журнала»

Этот паблик — электронная версия известного научно-популярного журнала «Живая история». С 2015 года его печатную версию выпускал Музей современной истории России, а с 2018 года издание выходит только в сетевом формате.

Из года в год авторы журнала рассказывают о ключевых и любопытных событиях отечественной истории последних 150 лет. Среди публицистов — ведущие ученые и преподаватели вузов, известные писатели и журналисты. Некоторые материалы журнала можно прочесть во вкладке «Статьи», а основная лента заполнена редкими фотографиями и картинами из коллекции Музея современной истории России.

Винтаж и роскошь от «Истории моды»

Этот паблик не просто рассказывает о развитии моды начиная с древних времен, но и вдохновляет пользователей на собственные творческие эксперименты. В ленте группы можно встретить как шуточных бумажных кукол в стиле Альфонса Мухи, так и раритетные фотографии Ив Сен-Лорана и Коко Шанель.

Уже 15 лет более 370 тысяч человек заходят в группу за определенной атмосферой роскоши и стиля. Модельеры могут почерпнуть вдохновение от винтажных съемок кутюрных нарядов известных дизайнеров, стилисты — подобрать свежий образ в духе Teuta Matoshi и Valentino. Кроме того, в закреплённых постах находится немало полезных текстов. Например, названия тканей и их происхождение, история кокошника или русского придворного платья.

Обрывки черно-белых снимков в канале «Исчезнувшая история»

Этот паблик — современное историческое интернет-издание. Авторы канала восстанавливают исторические события, которые были забыты. Основная лента группы состоит из архивных снимков без конкретной привязки ко времени или событию в мировой истории. Пользователи могут рассмотреть, как выглядели обычные дома в Восточной Германии с гигантскими красными растяжками портретов Маркса, Энгельса и Ленина, или узнать, в какой форме женская сборная Великобритании по плаванию участвовала в Олимпийских играх в 1912 году.

Кроме того, в паблике есть вкладка «Статьи», где содержатся серьезные аналитические тексты про расправу над мирными жителями Николаевска-на-Амуре в 1920 году или про погребальные ритуалы и представления о смерти у древних людей.

«История электронной музыки» от хауса до транса

Это авторский паблик музыкального сайта 12edit.ru. Здесь пользователи узнают о жанрах электронной музыки: истории их возникновения, названий, о пионерах звучания и записях, которые стали классикой. Для полного погружения в материал статьи снабжены музыкальными фрагментами, фотографиями музыкантов, обложками, плакатами, схемами и другой интересной информацией. Чтобы разнообразить контент, авторы канала публикуют заметки об интересных музыкантах и альбомах.

По словам создателей паблика, за короткое время даже новые пользователи смогут отличить транс от британского гэриджа, дабвайс от микрофанка, а хаус от драм-н-бейса. А для полного погружения в мир электронной музыки подписчики найдут подборки избранных фильмов и автобиографий ведущих диджеев планеты.

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