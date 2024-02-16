От гвоздей до ноутов. Что РФ покупает в КНР, почему не делает товары сама

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что в 2023 году Россия обогнала США и Японию по темпам прироста товарооборота с Китаем. Таможенная статистика подтверждает: за два последних года объем торговли между двумя странами неуклонно рос, обновляя предыдущие показатели. По данным экономистов, в январе — октябре 2023 года доля Поднебесной в структуре российского импорта превысила 40%. NEWS.ru узнал, какие товары Россия закупает у Китая и что из этого она может производить сама.

Что сегодня ввозят в Россию из Китая

В разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев привел в пример агроимпорт из Китая в РФ, который вырос за последний год в 2,5 раза. Такую ситуацию парламентарий связывает с тем, что отечественная сельхозпродукция на 20–30% дороже китайской из-за высокого налога на добавленную стоимость.

По словам экономического аналитика и публициста Павла Пряникова, «критическая зависимость» РФ от КНР наблюдается «по всей номенклатуре электронной промышленности, от смартфонов и ноутбуков до микрочипов и компонентов сотовой связи». Большинство этой продукции больше не поступает из «недружественных стран», добавил он.

Пряников добавил, что, кроме этого, в РФ из Китая поставляются легковые и грузовые машины, спецтехника (погрузчики, экскаваторы, краны, бульдозеры) и станки. Ранее, например, стало известно, что в 2023 году Россия увеличила импорт наземного транспорта из Китая на 258% по сравнению с 2022-м.

«Но есть зависимость, которая вроде не на виду, но от нее зависит наше производство. Например, это исходное сырье для фармацевтики, компоненты для химического производства, например органические кислоты», — добавил Павел Пряников.

Такую ситуацию подтверждает и профессор экономики, сотрудник Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) Георгий Клейнер.

«В условиях ограничений и санкций выход на КНР — одно из немногих окон. Мы видим, что автомобили, которые ездят по нашим дорогам, в значительной мере импортированы из Китая и это существенно, потому что российский автопром не способен обеспечить потребность населения и промышленности», — отметил Клейнер в разговоре с NEWS.ru.

Ученый признал, что «экономические, информационные и человеческие контакты РФ с КНР нуждаются в расширении, углублении и переходе на стратегический уровень». При этом он добавил, что «соотношение экономической силы двух стран складывается пока не в пользу России».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Может ли Россия производить импортируемые из КНР товары

По мнению Николая Арефьева, РФ могла бы производить любую импортируемую продукцию, но для этого сейчас не хватает производственных мощностей из-за деиндустриализации экономики в постсоветские годы. Он привел в пример обувное производство.

«Половину обуви мы закупаем за границей. Надо строить обувные фабрики? Да, но обувь шьется из кожи, а у нас нет кожевенных заводов — мы их все закрыли. Надо строить кожевенные заводы? Да, но они работают на шкурах крупного рогатого скота. А у нас поголовье крупного рогатого скота сократилось в разы. Поэтому надо сначала разводить коров и овец, а потом думать о кожевенных заводах и обувных фабриках. И так везде. Мы даже пуговицы с гвоздями импортируем, хотя могли бы наладить их собственное производство даже в домашних условиях или в любой школьной мастерской», — подчеркнул парламентарий.

Арефьев констатировал, что стране для обеспечения промышленного суверенитета «нужна вторая индустриализация». Начинать, по его мнению, надо с производства производственного оборудования и подготовки кадров.

Павел Пряников полагает, что теоретически Россия «может произвести как минимум половину продукции, получаемой из Китая, особенно основанной на простых технологиях». В качестве примера он назвал одежду и обувь, простую бытовую технику (электрочайники, утюги и фены), органические кислоты, пластик и простые станки, например для производства гвоздей и шурупов.

«Дело — в себестоимости. Например, в отличие от Китая, в России очень дорогие деньги. В Китае компания может получить кредит под 4,5%, а в России — под 16–20%. В глубинке Китая, где и производится несложная продукция, дешевле труд. У Китая есть доступ, правда, часто „пиратский“, к западным патентам и технологиям. В таких условиях российское предприятие заведомо проигрывает китайскому», — уверен экономический аналитик.

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Почему для России важен промышленный суверенитет, как его добиться

Руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с NEWS.ru отметил, что для достижения промышленного суверенитета не надо «пытаться развивать сразу все по всему спектру».

«Какие-то товары мы можем производить и сами, какие-то нет. Но невозможно добиться прорыва во всех сферах и сразу все оживить. Нужно определить приоритеты и, экономя ресурсы, вкладывать их в какую-то прорывную сферу, где мы можем опираться на то, что уже активно начало развиваться. Где-то можно импортировать соответствующие товары, где нет необходимости в развертывании своего производства», — признал Карнеев.

При этом он считает обоснованной задачу достижения промышленного суверенитета. В нынешней ситуации, отмечает собеседник NEWS.ru, «правительство, кажется, поняло, что к этому обязательно надо идти».

Экономист Георгий Клейнер отметил, что развитие собственного производства, способного заместить китайскую продукцию, требует принятия стратегических мер, которые «не выражаются в отдельном решении или отдельных действиях».

«Это то, что мы называем импортозамещением. Это серьезная проблема, которая должна решаться в стратегических разработках, программах и так далее. К сожалению, многие решения у нас принимаются, исходя из узких соображений, не ориентирующихся на перспективу», — резюмировал ученый.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как отметил Андрей Карнеев, за несколько десятилетий Китай превратился в «мировую фабрику», став «крупнейшим производителем всего, чего только можно». Для этого власти КНР прилагали «гигантские усилия», но, главное, полагает эксперт, «у них не было иллюзий, что рынок все сам организует». Эксперт подчеркнул, что у России свой путь.

«Было бы неправильно повторить путь Китая. Когда Дэн Сяопин начинал реформы, Китай был одной из беднейших стран мира. Они старались обеспечить собственное развитие и не надеялись, что какой-то дядя или МВФ составит стратегию развития. Они сами учились на своих ошибках и двигались вперед, они понимали свое положение, а мы должны отталкиваться от нашей специфики. Возможно, мы учтем какие-то элементы опыта КНР, но мы не можем вернуться в ситуацию, которая была в другой стране и 40 лет назад», — добавил Карнеев.

Как последние годы рос экспорт китайских товаров в РФ

В 2022 году товарооборот России и Китая достиг $190 млрд и вырос на 29% по сравнению с 2021 годом. Тогда РФ показала самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР. Экспорт китайских товаров в Россию увеличился на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт — на 43,4%, до $114,1 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году из КНР в РФ выросли поставки смартфонов, вычислительных машин, грузовых автомобилей, погрузчиков и экскаваторов и другой промышленной техники. В свою очередь Россия нарастила поставки в Китай сырой нефти.

В 2023 году торговый оборот России и Китая составил рекордные $240,11 млрд и увеличился на 26,3%. За год экспорт КНР в РФ вырос на 46,9%, а российский экспорт в Поднебесную по сравнению с 2022-м увеличился на 12,7%.

Как отмечалось в обзоре Института Гайдара, доля КНР в российской торговле по итогам января — октября 2023 года составила 32%, а доля в импорте в РФ составила 41%. При этом доля России в товарообороте Китая в тот же период оценивалась в 3,9%. Ключевыми торговыми партнерами Поднебесной остаются государства ЕС, США, Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия.

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