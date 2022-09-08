«От Черчиля, до Гагарина»: депутат вспомнил, какой была Елизавета II Депутат Новиков вспомнил, какой была Елизавета II

Фото: Global Look Press

Королева Елизавета II с премьер-министрами Содружества, 1952г. Здесь она изображена с мистером С.Г. Холландом (Новая Зеландия), сэром Уинстоном Черчиллем, мистером Робертом Мензисом (Австралия) и Миром. Сен-Лоран (Канада)

Елизавета II была интересной личностью, несмотря на то, что она имела символическое значения для Великобритании, а основные функции по управлению государством выполнялись британским парламентом, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что королева за свою долгую жизнь встречалась с большим количеством «знаковых» для эпохи людей, как, например, с Юрием Гагариным. Парламентарий пояснил, что кончина королевы никак не отразится на отношения между Россией и Великобританией, поскольку ее влияние на международную политику было минимальным.

Сейчас это удивительно, но ее коронация произошла аккурат в год смерти Сталина, а именно в 1953 году. А первым премьер министром в ее жизни был Уинстон Черчиль. <...> Она встречалась с огромным количеством знаковых для эпохи людей, например, как ее встреча с Юрием Гагариным, — заявил Новиков.

8 сентября поступили сообщения о том, что врачи обеспокоены состоянием британской королевы. Ей рекомендовали находиться под постоянным наблюдением специалистов. В тот же день стало известно, что все члены королевской семьи отправились в замок Балморал навестить королеву. Вечером того же дня Букингемский дворец сообщил о ее смерти. Монарх скончалась на 97-м году жизни.