«От безысходности»: кинокритик разнес показ скандального шоу в прокате Кинокритик Шнейдеров: решение о показе ТВ-шоу в кинотеатрах принято от безысходности

Фото: shutterstock.com

Решение показывать телевизионные шоу в российских кинотеатрах, в том числе программу «Беременна в 16», является жестом абсолютного отчаяния, это показывает, что из-за абсолютной безысходности кинотеатры уже хватаются за все, чтобы выживать, заявил NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, абсолютно неясно, зачем зрителям идти смотреть шоу в кинотеатр, если они могут посмотреть его дома за чашкой чая или кофе.

Песок — неважная замена овсу. Я не представляю, что будет двигать человеком платить за показ шоу, которое он может бесплатно посмотреть дома. Телевизионное качество априорно хуже, чем качество кинотеатральных показов. То есть это будет не сверхкачественная картинка в кинотеатрах. На мой взгляд, эта ситуация до такой степени от безысходности, что кинотеатры уже хватаются за все. Я даже знаю, что в кинотеатрах собираются показывать столь скандальное шоу, как «Беременна в 16». То, что происходит, — это катастрофа, — подчеркнул Шнейдеров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в российских кинотеатрах решили расширить репертуар и стали показывать телевизионные шоу. Так, несколько киносетей решили показывать новый сезон реалити-шоу «Беременна в 16». По данным СМИ, телеканалы в целом готовы к подобным экспериментам, но не будут отдавать топовый контент до эфирной премьеры из-за риска потерять в рейтинге.

До этого Никита Михалков заявил о катастрофическом падении уровня кинорежиссуры в России. Причём, по мнению Михалкова, ситуация достигла того пика, когда актёров надо учить противостоять плохим режиссёрам. Он подчеркнул, что российский кинематограф не должен равняться на Запад и стремиться завоевать международное признание.