От +25 до -20 и дожди: какая погода будет в России с 8 по 14 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весна приходит в регионы европейской части России и Дальнего Востока. На другой территории страны продолжатся морозы. Разница температур в разных областях будет достигать 45 градусов. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, какая погода ожидается в России на неделе с 8 по 14 апреля.

Какая погода ожидается в Москве и ЦФО

Всю неделю в Москве не будет холодов ни ночью, ни днем, обещает синоптик. С понедельника по четверг в дневные часы прогнозируется температура в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла, в отдельные часы воздух прогреется до +23.

На юге ЦФО, в Воронежской области, — до 23–25. 8–9 апреля в некоторых субъектах округа возможны местами дожди.

В пятницу, 12 апреля, в Московской, Смоленской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях ожидается небольшое похолодание. В дневные часы температура будет держаться в пределах 14–19 градусов тепла. В Москве будет около +15. На юге округа — в Курской, Белгородской и Воронежской областях — сохранится теплая погода в пределах +25 градусов. В конце рабочей недели возможны небольшие дожди.

«До конца месяца существенных осадков в ЦФО ожидать не стоит, в целом погода будет теплая. Возможно, в конце второй декады апреля дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях. Возможно, немного зацепит и Подмосковье», — отметил в беседе с корреспондентом NEWS.ru Ильин.

В каких регионах России будет морозно

На севере европейской части России — на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе и Республике Коми — 6–7 апреля будет морозно даже днем — местами до 12 градусов мороза. Помимо этого, там пройдут снегопады.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях в выходные ожидаются плюсовые температуры. В начале недели в эти регионы начнет продвигаться потепление.

В Петербурге и Ленинградской области температура ожидается до +12, в Карелии — до +6. В конце недели местами прогнозируются умеренные осадки.

В Мурманской области, северных районах Республики Коми, Архангельской области и Ненецком автономном округе до четверга, 11 апреля, ожидаются морозы около минус 3–7 градусов в дневные часы. Такая погода прогнозируется до конца недели, за исключением Кольского полуострова, где к выходным воздух прогреется до +4.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет на юге России

На юге европейской части России всю рабочую неделю сохранится теплая погода с температурой в диапазоне 19–24 градуса. В отдельные периоды ближе к выходным с северо-запада придет холодный атмосферный фронт, в результате в черноморских регионах похолодает до 13–15 градусов тепла.

В первой половине недели в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах не предвидится затяжных дождей. Местами возможны очаговые осадки. На выходных вместе с похолоданием на Черноморском побережье Кавказа пройдут дожди умеренного характера.

Где ожидаются большие разрывы температур в России

В Поволжье наблюдаются температурные контрасты между северными и южными регионами округа. Северные субъекты — Кировская и отчасти Нижегородская область, Удмуртия, Пермский край — останутся во власти холодных воздушных масс. В понедельник — среду дневные температуры там будут держаться в диапазоне от -2 до +3, прогнозирует Ильин.

В Нижегородской области к середине недели потеплеет до +20, такая же погода ожидается и в Татарстане. К выходным в Прикамье ожидается до +18, в Кировской области — до +15. Местами в этих регионах пройдут дожди.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости рохожие на набережной озера Кабан в Казани

На юге ПФО — в Саратовской, Оренбургской областях — днем прогнозируется 23–25 градусов выше нуля, а к концу недели, напротив, похолодает до 17–19 градусов. Существенных осадков там не ожидается.

В регионах Среднего и Южного Урала температуры начнут возвращаться к норме после похолодания на прошедших выходных. В течение всей рабочей недели в Екатеринбурге и Свердловской области будет около 3–7 градусов тепла, в Челябинской области — до 10–12, местами к концу недели потеплеет до +16. К воскресенью, 14 апреля, в этих регионах установится теплая погода без осадков с температурой в диапазоне 15–20 градусов выше нуля.

На севере Урала, напротив, будет холодать. И говорить о приходе весны туда еще рано. В Ямало-Ненецком автономном округе столбики термометров в дневные часы будут показывать от минус 7–12 градусов в начале недели до минус 20–25 — к концу рабочей недели.

Где в России будет холоднее всего

На протяжении почти всей недели Сибирь за редкими исключениями останется во власти аномально холодных воздушных масс Арктики. Как отмечает Ильин, весна там сделает несколько шагов назад.

Почти во всех частях Сибирского федерального округа температура окажется ниже климатической нормы. На Таймыре — не выше -20 градусов, в средних районах Красноярского края в начале недели будет от -5 до +5, на юге региона — 1–6 градусов тепла, холоднее, чем в конце предыдущей недели.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Дудинка, Красноярский край

Лишь местами в юго-западных районах Сибири температура будет соответствовать многолетним значениям и находиться в районе 10 градусов тепла. К середине недели по всему югу Сибирского федерального округа в основном сохранятся отрицательные температуры, а к выходным, вероятно, усилятся до минус 7–12.

Холодная погода сохранится и на арктическом побережье Дальнего Востока — от 20 градусов мороза и ниже. На Чукотке в начале недели ожидается около минус 10–15.

К середине недели на юге Забайкалья прогнозируется около 13–18 градусов тепла. Но потом из Сибири туда придет арктический воздух, и к концу недели похолодает до нулевых значений, а в Бурятии — до -7.

Теплые воздушные массы придут в южные районы Амурской области — там потеплеет до 13–18 градусов. В Приморском крае на протяжении всей недели температура будет держаться в диапазоне 6–16 градусов тепла, к выходным во Владивостоке и южных районах края потеплеет до 17–19 градусов.

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