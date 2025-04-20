Освященные яйца могут навлечь беду? Вот как этого избежать!

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После Пасхи часто остаются освященные яйца, и с ними нельзя обращаться как с обычной едой. Считается, что они несут в себе благословение, поэтому важно знать, что делать правильно.

Такие яйца можно съесть всей семьей, желательно в течение недели после праздника. Их нельзя выбрасывать — если яйцо испортилось, его принято закопать в землю с благодарностью. Иногда скорлупу от таких яиц сжигают или кладут под дерево. Освященными яйцами также можно угощать гостей, особенно пожилых или больных, — в народе верят, что это приносит здоровье.

Бережное отношение к пасхальной еде — это часть уважения к традиции и способ сохранить в доме добрую энергию праздника.

Ранее также сообщалось о классическом способе покраски яиц к Пасхе. Если вы хотите получить действительно волшебный узор, попробуйте этот метод с корой вишни.