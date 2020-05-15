Сегодня, 14 июня, состоялось освящение собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. На мероприятии присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие известные лица. Стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил страны.

Напомним, что этот собор является третьим по величине в России. О том, как проходило освящение, — в галерее NEWS.ru.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ

Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл

Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и Руслан Цаликов во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ

Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ

Евгений Одиноков/РИА Новости

Военнослужащий перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Доставка икон из храма преподобного Сергия Радонежского в главный храм Вооруженных сил РФ в парке культуры и отдыха «Патриот»

АГН «Москва»

Военнослужащие у иконы, доставленной из храма преподобного Сергия Радонежского в

АГН «Москва»

АГН «Москва»

АГН «Москва»

Интерьер Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот

Александр Мельников/РИА Новости

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