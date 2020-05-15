Сегодня, 14 июня, состоялось освящение собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. На мероприятии присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие известные лица. Стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил страны.
Напомним, что этот собор является третьим по величине в России. О том, как проходило освящение, — в галерее NEWS.ru.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости
Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл
Михаил Метцель/ТАСС
Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и Руслан Цаликов во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости
Военнослужащий перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Доставка икон из храма преподобного Сергия Радонежского в главный храм Вооруженных сил РФ в парке культуры и отдыха «Патриот»
АГН «Москва»
Военнослужащие у иконы, доставленной из храма преподобного Сергия Радонежского в
АГН «Москва»
АГН «Москва»
АГН «Москва»
Интерьер Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
Александр Мельников/РИА Новости
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