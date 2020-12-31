Освобождённые в Ливии россияне прибыли в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/00b80454-4d46-11eb-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что три россиянина и украинец, освобождённые в Ливии из плена, прилетели в московский аэропорт Шереметьево.

Самолёт сел, он едет по полосе. Я нахожусь на лётном поле, встречаю, — цитирует Малькевича ТАСС.

Ранее общественник поблагодарил коллег из Ливии за оперативную работу, поскольку вопрос по депортации людей решился быстро. Они были задержаны в африканской стране несколько недель назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа россиян освобождена из плена в Ливии. Они уже отправились в Россию, рассказал Александр Малькевич. По его данным, среди освобождённых есть россиянин, который родился на Украине, а украинец — в Армении, ещё один — грек — из Казахстана. Только один спасённый из этой интернациональной группы — коренной ростовчанин.