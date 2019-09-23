https://static.news.ru/photo/05bb4a9a-de27-11e9-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое из трёх российских моряков, освобождённых после захвата у побережья Камеруна судна «Мармалайта», прибыли в Москву. Капитана Владимира Слепченко из Владивостока и старшего механика Олега Дружинина из Мурманска встретили журналисты.

Старший помощник Николай Ружницкий прилетел сразу в свой родной город Санкт-Петербург, передаёт ТАСС .

Грузовое судно «Мармалайта» захватил бандиты 15 августа 2019. В плену оказались трое граждан России, четыре филиппинца и один представитель Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты. 22 сентября заложников освободили и направили в Германию. Данный факт подтвердили представители посольства РФ в африканской стране.

Ранее News.ru сообщал, что немецкая компания, на которую работали освобождённые моряки, отказалась называть уплаченную за россиян (и пленников из других стран) сумму выкупа, писал News.ru.