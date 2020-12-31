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Освобождённые россияне рассказали об ужасах ливийского плена

04:19, 03 января 2021
Фото: XinHua/Global Look Press

Российские моряки после возвращения из Ливии рассказали о тяжёлых условиях ареста. По их словам, мужчин связывали и надолго оставляли в обездвиженном состоянии.

Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе, — цитирует одного из членов экипажа, Виктора Бодрягу, РИА Новости.

Моряк признался, что до последнего момента, посадки в самолёт, им не говорили, куда везут. Он добавил, что в плену три россиянина и один украинец провели десять дней.

По версии освобождённых моряков, на их прогулочной яхте закончилась солярка, они решили дозаправиться в Ливии. Там их задержали и пытались «выбить какие-то показания».

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт с моряками приземлился в Шереметьево в ночь на 3 декабря. В аэропорту их встречал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Общественник поблагодарил коллег из Ливии за оперативную работу, поскольку вопрос по депортации людей решился быстро.

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