https://static.news.ru/photo/ab6ec914-dd58-11e9-abbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Modersitzki/marinetraffic.com

Пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов сообщил, что освобождённые моряки РФ проходят свидетелями в деле о захвате немецкого судна «Мармалайта».

Моряки во Франкфурте, живут в гостинице, самочувствие нормальное. Их опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна, — отметил Ксенофонтов.

Он добавил, что расследование идёт под контролем Интерпола, Управления по борьбе с международным пиратством, федеральной полиции Германии и правоохранительных органов России. По его мнению, информации по размеру выкупа в ближайшее время ожидать не стоит, передаёт РИА Новости.

Грузовое судно «Мармалайта» гамбургской судоверфи MarConsult Schiffahrt GmbH & Co было захвачено пиратами в районе порта Дуала в Республике Камерун в ночь с 14 на 15 августа. Прокуратура Гамбурга наладила контакт с его владельцем. Немецких граждан на судне нет. В данный момент ведётся расследование случившегося.

Как ранее писал News.ru, четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании.