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Российские моряки, которых освободили из пиратского плена в Камеруне, вернутся в Россию 23 сентября. Об этом рассказали представители МИД РФ.

Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября, — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita 15 августа было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.

В воскресенье, 22 сентября, пленных освободили. Данный факт был подтверждён представителями посольства РФ в Камеруне.