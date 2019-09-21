Российские моряки, которых освободили из пиратского плена в Камеруне, вернутся в Россию 23 сентября. Об этом рассказали представители МИД РФ.
Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября, — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita 15 августа было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.
В воскресенье, 22 сентября, пленных освободили. Данный факт был подтверждён представителями посольства РФ в Камеруне.