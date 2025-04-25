Освобожденные бойцы раскрыли жуткие детали пыток в плену у ВСУ RT: попавших в украинский плен солдат ВС России пытали и морили голодом

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Попавших в украинский плен военнослужащих ВС России пытали, морили голодом и отказывали им в медицинской помощи, пишет RT. Боец из Бурятии с позывным Гера признался, что его мучили электрошокером из-за национальности. При этом надзиратели снимали происходящее на телефон и гордились тем, что «поймали бурята».

Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола... Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер, — признался Гера.

Другой пленный рассказал, что в украинском СИЗО им отказывали в еде и воде в условиях жары. Председатель трибунала и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что практически все бывшие военнопленные рассказали о пытках, издевательствах. По его словам, бойцы ВС России также стали свидетелями расстрела товарищей украинскими солдатами.

Ранее Минобороны представило кадры с российскими военными, которые вернулись из плена. Бойцов возвращали через территорию Белоруссии. Россия вернула 246 солдат, передав ВСУ столько же пленных. Также в качестве жеста доброй воли Украине отправили 31 раненого военнопленного.