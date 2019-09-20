https://static.news.ru/photo/48e64970-dbc8-11e9-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Стадион "Калининград" Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Прокуратура города Калининграда выступила с обжалованием решения Центрального районного суда по Амиру Кушхову и Сергею Трибунскому. Мужчины обвиняются в хищении 752 миллионов рублей, которые были выделены на инженерную подготовку стадиона специально к чемпионату мира — 2018.

Центральный районный суд Калининграда изменил для Кушхова и Трибунского меру пресечения. По решению инстанции она с заключения под стражей была заменена на домашний арест в рамках уголовного дела.

Прокуратура подала апелляционное представление на это решение, — приводит ТАСС слова адвоката обвиняемых.

Как сообщал News.ru, Пресненский суд в Москве арестовал старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова. Он обвиняется в том, что расстрелял двух коллег из табельного оружия.