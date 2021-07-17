Освободившаяся из СИЗО участница Pussy Riot покинула Россию

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина уехала из России сразу после освобождения из СИЗО, пишет Lenta.ru.

Девушка покинула страну вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым. По её словам, причиной отъезда стали преследования участников коллектива и её аресты по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Никульшина подчеркнула, что её отъезд не является эмиграцией и она вернётся, когда пройдут выборы в Госдуму. Она добавила, что сейчас в коллективе разделились мнения о необходимости оставаться в России, многие из членов группы «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами».

Как сообщалось, 16 июня девушку задержали возле её дома. Также 12 июня Никульшину задерживали на Лубянке, когда она снимала интервью. Полицейские вменили ей нецензурную брань и курение в общественном месте. Сама девушка считает, что силовики хотели помешать проведению акции Pussy Riot в День России, хотя группа не планировала никаких мероприятий.

Позднее Дорогомиловский районный cуд Москвы принял решение об аресте на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Как рассказал её адвокат, Никульшина 16 июня отказалась ехать в отдел полиции для дачи объяснений. Силовики хотели выяснить, действительно ли она «имеет намерения сорвать проведение мероприятий» Евро-2020. При этом в рапорте они не указали источник получения такой информации, ограничиваясь формулировкой об «имеющихся сведениях».