Когда жара достигает пика, хочется увидеть в своей тарелке что-то прохладное, легкое и вкусное. Холодный борщ со свеклой станет настоящим глотком свежего воздуха в такой ситуации. Его насыщенный цвет, нежный вкус и бодрящее послевкусие порадуют даже привередливых гурманов. Попробуйте!

Ингредиенты

Крупная отварная свекла — 1 штука

Отварной картофель — 1 штука

Рваная на волокна говядина — 100 г

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Отварное яйцо — 2 штуки

Свежемолотый перец — по вкусу

Огурчики — 2 штуки

Горчица — чайная ложка

Соль — на вкус

Кефир — 1 л

Вода — для регулировки густоты

Способ приготовления

  1. Все овощи измельчить на крупной стороне терки. Аналогично следует поступить с яйцами.
  2. В кастрюле смешать овощи, мясо, яйца, кефир, горчицу и пряности. Если суп кажется слишком густым, добавьте воды. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

Читайте также:

Пироги с яблоками: семь идей для рачительных хозяек

Семь лучших рецептов пирогов с яблоками: готовим «Три стакана» и шарлотки

Маковый пирог со сметанной заливкой: пошаговый рецепт

Готовим торт «Прага» по ГОСТу: классический рецепт шоколадного десерта

Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта

 