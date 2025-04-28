Когда жара достигает пика, хочется увидеть в своей тарелке что-то прохладное, легкое и вкусное. Холодный борщ со свеклой станет настоящим глотком свежего воздуха в такой ситуации. Его насыщенный цвет, нежный вкус и бодрящее послевкусие порадуют даже привередливых гурманов. Попробуйте!