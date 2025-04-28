Когда жара достигает пика, хочется увидеть в своей тарелке что-то прохладное, легкое и вкусное. Холодный борщ со свеклой станет настоящим глотком свежего воздуха в такой ситуации. Его насыщенный цвет, нежный вкус и бодрящее послевкусие порадуют даже привередливых гурманов. Попробуйте!
Ингредиенты
Крупная отварная свекла — 1 штука
Отварной картофель — 1 штука
Рваная на волокна говядина — 100 г
Отварное яйцо — 2 штуки
Свежемолотый перец — по вкусу
Огурчики — 2 штуки
Горчица — чайная ложка
Соль — на вкус
Кефир — 1 л
Вода — для регулировки густоты
Способ приготовления
- Все овощи измельчить на крупной стороне терки. Аналогично следует поступить с яйцами.
- В кастрюле смешать овощи, мясо, яйца, кефир, горчицу и пряности. Если суп кажется слишком густым, добавьте воды. Приятного аппетита!
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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