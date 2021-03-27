Освещение Кремля отключили в ходе «Часа Земли»

https://static.news.ru/photo/827ad144-8f2a-11eb-b645-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Внешнее освещение Московского Кремля, Дома правительства и более 2 тысяч других значимых зданий Москвы 27 марта в 20:30 отключили на один час в ходе глобальной экологической акции «Час Земли».

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, выступая с речью на Красной площади перед акцией, отметил, что «Час земли» не направлен на то, чтобы просто «свет отключить». Он напомнил, что в акции участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают за наследие, которое оставят потомкам, передаёт ТАСС.

Тема этого «Часа Земли» — это открытость информации о состоянии окружающей среды. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще, — прокомментировал событие директор WWF России Дмитрий Горшков.

Резиденция президента РФ и Дом правительства традиционно входят в список зданий Москвы, принимающих участие в акции. Подсветку Кремля отключают с 2013 года. В этом году в ходе «Часа Земли» погасли огни Государственного исторического музея, ГУМа, ЦУМа, парка «Зарядье» «Манежа», Большого театра, Храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

«Час Земли» является самой массовой глобальной акцией в истории, число её участников растёт каждый год. В 2020 году в ней принимали участие более 7,5 тысячи городов в 190 странах. Координатором акции выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Каждый год государства-участники «Часа Земли» поднимают одну из актуальных тем, связанных с экологией. Свет гасят на всемирно известных архитектурных памятниках, включая Эйфелеву башню, Биг-Бен и Колизей.

Как передавал NEWS.ru, Москва вошла в топ-30 столиц мира по качеству воздуха. В рейтинге за 2020 год она обошла Афины, Париж, Рим и столицы ещё целого ряда государств.