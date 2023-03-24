Освещавший события в Донбассе журналист из Франции получил паспорт России Освещавший события в Донбассе французский журналист Адриан Боке получил паспорт России

Французский журналист Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, заявил о получении им паспорта Российской Федерации. По его словам, церемония вручения прошла втайне из соображений безопасности, передает ТАСС. Журналист подал заявление на предоставление российского гражданства в январе этого года с целью обезопасить себя и свою дочь.

Я получил свой паспорт РФ, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены, — сказал он.

Весной прошлого года Боке побывал на Украине. После этой поездки он заявил, что видел множество военных преступлений ВСУ и то, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче. Кроме того, журналист рассказал, как его избили в Стамбуле. По его словам, в нападении участвовали агенты СБУ либо украинские активисты.

Кроме того, журналист указал на то, что западные СМИ не освещают зверства украинских военных и тот факт, что фактически все бойцы ВСУ носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов.

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Этот показатель является самым высоким за последние три года. В 2020 году было зафиксировано 3877 отказов от гражданства, в 2021-м — 4055. В департаменте информации и печати МИД РФ отметили, что в эти годы от паспортов РФ отказывались меньше людей, поскольку работа соответствующих заведений за границей была ограничена коронавирусными мерами.