https://static.news.ru/photo/a091b8cc-d62c-11e9-aa30-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Защита блогера Владислава Синицы, которого осудили за экстремистский пост в Twitter, обжаловала приговор и просит Мосгорсуд оправдать обвиняемого. Об этом сообщил адвокат блогера Денис Тихонов.

Я прошу отменить решение Пресненского районного суда Москвы и оправдать Синицу в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, — цитирует его ТАСС .

Пост, который следствие считает экстремистским, Владислав Синица разместил в Twitter 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.

Как ранее писал News.ru, Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter.