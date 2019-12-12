https://static.news.ru/photo/a994f05e-1cec-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Блогер Владислав Синица, который был осуждён за призывы к расправам над детьми силовиков, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Представлять интересы мужчины в Страсбурге будет юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Он подтвердил в разговоре с журналистами подачу жалобы в ЕСПЧ.

Мы просим признать нарушение права на справедливый суд, презумпцию невиновности и свободу выражения мнения, — приводит слова юриста «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, приговор блогеру был вынесен 3 сентября судьёй Пресненского суда Абрамовой. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к социальной группе посредством сети Интернет (пункт «а», ч. 2 ст. 282) и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Поводом для такого решения суда стал пост пользователя Twitter под ником «Макс Стеклов», в котором автор рассуждал о том, что по геоданным можно найти, где живут силовики и их семьи, и расправиться с ними. Сам обвиняемый считает, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.