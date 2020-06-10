Осуждённый за госизмену российский учёный Лапыгин освободился по УДО

https://static.news.ru/photo/8027a178-abb5-11ea-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении Владимира Лапыгина, отбывавшего наказание за государственную измену.

Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, — сообщила ТАСС пресс-секретарь Московского районного суда Твери Юлия Трифонова.

Лапыгин в 2016 году был осуждён на семь лет по обвинению в государственной измене. До этого он трудился в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, головном институте Роскосмоса. Дело Ладыгина проходило под грифом «секретно» и его подробности не разглашались, но, по информации «Новой газеты», он поделился демо-версией программы аэродинамики ракет с коллегой из Китая, за что получил обвинения в шпионаже.

В октябре 2020 года учёному исполнится 80 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, вердикт по делу обвиняемого в шпионаже в пользу российской стороны полковника австрийской армии в отставке вынес Земельный суд Зальцбурга. Отмечается, что суд присяжных признал 71-летнего Мартина М. виновным в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России.