Осуждённый во Франции болельщик Ивкин вернулся в Россию

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Получивший тюремный срок за участие в беспорядках во время Евро-2016 российский болельщик Михаил Ивкин вернулся на родину.

Об этом рассказала член Общественной палаты Российской Федерации Мария Бутина в своем Telegram-канале.

Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается, — говорится в сообщении.

25 декабря Ивкин был выпущен из французской тюрьмы и передан сотрудникам полиции, которые перенаправили его в центр депортации в городе Ним.

Ранее сообщалось, что россиянину Михаилу Ивкину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. UEFA оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники», а трое граждан России были приговорены к тюремным срокам от 12 до 18 месяцев.

В декабре суд во Франции приговорил Ивкина и ещё одного россиянина, Павла Косова, к тюремному заключению. Ивкину дали три года тюрьмы, Косову — 10 лет.

Соответствующее решение было принято судом присяжных а городе Экс-ан-Прованс на юге страны. Россияне признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений британцу Эндрю Бечу в ходе массовой драки.

Французская прокуратура требовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении россиян, писал NEWS.ru.

В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня 2016 года в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. UEFA оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники».