https://static.news.ru/photo/468effae-3489-11ea-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В омской колонии один из осуждённых во время традиционного новогоднего турнира метнул валенок на 28 метров, обновив свой прошлогодний рекорд. Пресс-секретарь регионального УФСИН Светлана Плотникова рассказала, что этот конкурс — отличительная черта 11-й колонии.

В каждой колонии есть какие-то свои, так скажем, фишки. Вот в 11 колонии уже несколько лет проводятся шуточные соревнования по метанию валенка, — рассказала радиостанции «Говорит Москва» Плотникова.

Она пояснила, что осуждённые всегда поощряются за участие в культурных и спортивных мероприятиях. Трёх лучших метателей валенка наградили грамотами, а чемпиону вручили переходящий кубок. Теперь заключённых ждут конкурсы в честь Масленицы.

Как писал NEWS.ru, ФСИН сообщила о завершении тестовых испытаний системы, которая поможет найти работу осуждённым. В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале «Работа в России» во всех учреждениях территориальных органов ФСИН. В настоящее время разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания. Отмечается, что размещать резюме в базу и отправлять отклики на вакансии будут сотрудники группы социальной защиты.