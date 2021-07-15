Осуждённый по «коронавирусной» статье заявил, что стал заложником ситуации

Первый в России осуждённый за нарушение санитарно-эпидемиологических правил Руслан Турдыалиев нарушил самоизоляцию из-за работы. Об этом он рассказал в интервью MK.RU.

Вместо адреса общежития, где жил, потому что приехал в Москву из Крыма, он оставил в поликлинике адрес работы. Врач заверил, что это формальность, которую не будут проверять. А указать ложный адрес посоветовали товарищи, которые жили с Турдыалиевым и тоже должны были быть на самоизоляции.

Но у всех работа, и никто не мог её пропускать, всем надо деньги зарабатывать. Я честно обрисовал ситуацию врачу. Я стал заложником ситуации, никакого злого умысла у меня не было, — объяснил Турдыалиев.

Сейчас он живёт в другом общежитии, ограничения свободы на график жизни не повлияли, работает Руслан где и раньше — водителем. Сделал первую прививку от коронавируса.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы.