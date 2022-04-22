Осуждённый экс-лидер меджлиса крымских татар заочно попал под амнистию

Суд в Крыму вынес приговор депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, более 20 лет возглавлявшему «Меджлис крымско-татарского народа» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Армянский городской суд заочно приговорил его к условному сроку и освободил от наказания по амнистии.

Виновному назначено наказание по ч. 3 ст. 322 УК РФ в виде двух лет лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком, на основании п. 9 постановления <...> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» [Джемилев] освобождён от наказания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидера меджлиса татар Крыма Рифата Чубарова Верховный суд Республики Крым приговорил заочно к шестилетнему сроку лишения свободы. Судья признал руководителя организации виновным в организации беспорядков на полуострове весной 2014 года. Кроме срока отбывания в тюрьме, Чубарову судебным решением назначены 200 часов общественных работ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «Меджлис крымско-татарского народа» не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами. По словам главы региона, руководство организации заявляет, что крымско-татарский народ якобы притесняется. При этом в «Меджлисе» делают всё, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам.