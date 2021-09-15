Осуждённые объявили голодовку в ульяновской колонии

Двенадцать осуждённых, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку. Инцидент произошёл в ИК-2. Заключённые находятся под медицинским наблюдением, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

13 сентября 12 осуждённых, отбывающих наказание в ИК-2, в письменной форме отказались от приёма пищи в связи с недовольством режимом содержания, — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что протестующие заключённые отбывают срок за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть, бандитизм, разбой, наркоторговлю и вымогательство с применением насилия. На текущий день их состояние оценивается как удовлетворительное.

Информация об отказе от приёма пищи была немедленно направлена в надзорные органы. Для выяснения всех обстоятельств исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Ульяновской области, — добавили в УФСИН.

Ранее голодовку начали заключённые колонии № 2 строгого режима в городе Ангарске Иркутской области в знак протеста против применения к ним пыток. За последний месяц в учреждении погибли уже двое арестантов.