Осуждённые объявили голодовку в ульяновской колонии
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:53, 15 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Двенадцать осуждённых, недовольных режимом содержания в ульяновской колонии, объявили голодовку. Инцидент произошёл в ИК-2. Заключённые находятся под медицинским наблюдением, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
13 сентября 12 осуждённых, отбывающих наказание в ИК-2, в письменной форме отказались от приёма пищи в связи с недовольством режимом содержания, — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что протестующие заключённые отбывают срок за убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть, бандитизм, разбой, наркоторговлю и вымогательство с применением насилия. На текущий день их состояние оценивается как удовлетворительное.
Информация об отказе от приёма пищи была немедленно направлена в надзорные органы. Для выяснения всех обстоятельств исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Ульяновской области, — добавили в УФСИН.
Ранее голодовку начали заключённые колонии № 2 строгого режима в городе Ангарске Иркутской области в знак протеста против применения к ним пыток. За последний месяц в учреждении погибли уже двое арестантов.