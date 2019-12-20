https://static.news.ru/photo/370b92e2-24c9-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый за коррупционные преступления, получил в колонии первый выговор.

Как пишет Telegram-канал @Lshot со ссылкой на источник во ФСИН, Захарченко попался на ночном перекусе.

Экс-полковник находился в бараке, где разрешается принимать пищу, однако после 22:00 именно в этом помещении находиться было запрещено. В помещении Захарченко был не один.

Экс-полковник был приговорён к 12,5 года заключения. Высокопоставленного сотрудника МВД задержали в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, 25 ноября Захарченко прибыл в Мордовскую колонию № 5, где отбывают наказание экс-сотрудники правоохранительных органов.