Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый за коррупционные преступления, получил в колонии первый выговор.
Как пишет Telegram-канал @Lshot со ссылкой на источник во ФСИН, Захарченко попался на ночном перекусе.
Экс-полковник находился в бараке, где разрешается принимать пищу, однако после 22:00 именно в этом помещении находиться было запрещено. В помещении Захарченко был не один.
Экс-полковник был приговорён к 12,5 года заключения. Высокопоставленного сотрудника МВД задержали в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.
Как сообщал NEWS.ru, 25 ноября Захарченко прибыл в Мордовскую колонию № 5, где отбывают наказание экс-сотрудники правоохранительных органов.
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