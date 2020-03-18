https://static.news.ru/photo/def95e6a-6927-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд приговорил к реальным срокам в колонии ещё двух участников массовой драки на Хованском кладбище в Москве.

Лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев получил три года девять месяцев, Шахмохмад Шаптуркаев — два года и два месяца лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

(Макарьев и Шаптуркаев) участвовали в массовых беспорядках с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища, — говорится в сообщении.

Масcовая драка на Ховaнском кладбище произошла веcной 2016 года. В столкновении участвовали более 200 человек, трое погибли, 30 человек были госпитализированы. Конфликт инициировал экс-сотрудник ГБУ «Ритуал». Он хотел вытеснить с территории кладбища трудовых мигрантов из Таджикистана.

Как писал NEWS.ru, экс-начальник отделения ритуального обслуживания № 3 Юрий Чабуев получил 11 лет колонии по делу об организации беспорядков.