«Долго не оказывали помощь»: Бут рассказал о своем здоровье в тюрьме США Виктор Бут выразил надежду на возвращение в Россию по обмену

Россиянин Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок, заявил в интервью «Известиям», что по-прежнему надеется в ближайшее время вернуться на Родину. Он считает, что сроки его возвращения домой зависят от «доброй воли США».

По словам заключенного, чувствует он себя сейчас лучше. Он напомнил, что на протяжении восьми месяцев ему не оказывали никакой медпомощи, в результате чего по всему телу образовались кровоточащие язвы. Бут рассказал о сильной боли в связи с этим, которая не давала ему даже спать.

Сейчас здоровье стало более-менее нормальным, выправляется. Какие-то тяжелые недуги и обострения ушли. Мне же очень долго не оказывали никакой медицинской помощи, — отметил он.

Россиянин также добавил, что в тюрьме его никто не посещает, он видит только тех людей, которые находятся с ним в блок. Бут назвал такую ситуацию «полной изоляцией».

Он добавил, что не может оценить «насколько близко возвращение в Россию, однако его обнадеживают два факта: обмен заключенными между США и РФ ранее уже был произведен ( обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. — NEWS.ru) и что был диалог между президентами стран.

Я не могу оценить, насколько близко мое возвращение в Россию. Но меня, конечно, радуют и обнадеживают два момента: что подобного рода обмен уже произошел и что уже был диалог между президентами наших стран, — добавил он.

Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осужден за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин полностью отрицает свою вину.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов посетил Бута, отбывающего заключение в тюрьме Мариона, штат Иллинойс. По словам дипломата, россиянин, который изначально был задержан полицией в Таиланде, тоскует по семье и хочет вернуться на родину.