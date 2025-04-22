Осужденный в России американец сел в тюрьму из-за грязной посуды Солдат ВС США Блэк получил срок из-за конфликта, начавшегося с грязной посуды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт, из-за которого солдат ВС США Гордон Блэк напал на свою русскую девушку и получил срок в колонии, начался из-за грязной посуды, передает РИА Новости. Инцидент произошел во Владивостоке. Оказалось, что посуду не мыли четыре дня.

В судебном заседании потерпевшая пояснила <...>. Вечером 1 мая они пришли домой, и ей не понравилось, что четвертый день стоит грязная посуда, стираное белье под дождем висит. Она начала ему предъявлять претензии, на что Блэк стал говорить, что все это пустяк, — говорится в документе суда.

Девушка со зла кинула ему в ноги снятое белье, поставила на кровать посуду, а затем развернулась, чтобы уйти. Однако американец захватил ее правой рукой за шею и начал душить, после чего повалил на пол и начал давить ногами на спину.

Россиянка сопротивлялась, но почувствовала, что не может дышать, и потеряла сознание. Пострадавшая призналась, что пришла в себя на полу, когда Блэк ослабил хватку. Тогда он отпустил девушку, а она вышла из квартиры. Затем Блэк покинул жилище, потерпевшая вызвала скорую и после ухода медиков уснула. Проснувшись, она увидела, что из кошелька у нее пропали 10 тысяч рублей.

Ранее Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание американскому военному. Изначально Блэк получил три года и девять месяцев колонии общего режима.