Осужденный пособник террористов из «Норд-Оста» вышел на свободу Пособник террористов из «Норд-Оста» Межиев вышел после 22 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через 22 года отбывания наказания в колонии на свободу вышел Алихан Межиев, бывший пособник террористов, захвативших зрителей мюзикла «Норд-Ост», пишет РИА Новости. Где сейчас находится мужчина, агентство не сообщило.

В 2004 году Межиева признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, захватившим в заложники зрителей Театрального центра на Дубровке. Он частично признал свою вину и был приговорен к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года.

Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, — сказал собеседник агентства.

Межиева признали виновным в подрыве автомобиля в октябре 2002 года у ресторана «Макдоналдс» на улице Покрышкина в Москве. Один человек погиб и восемь пострадали. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила зрителей мюзикла «Норд-Ост» в качестве заложников. Их удерживали с 23 по 26 октября 2002 года в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник». Всего в плену оказались более 900 человек.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 143 человека. По ее словам, эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году.