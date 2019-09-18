https://static.news.ru/photo/1d5db308-da27-11e9-8a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Павел Устинов, которого обвинили в том, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии при задержании на несанкционированном митинге 3 августа, находится в СИЗО № 4. Актёра поместили в одну камеру с полицейскими.

Дело в том, что Устинов проходил срочную службу во Внутренних войсках и сам является бывшим сотрудником МВД. Об этом « Комсомольской правде » рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В камере 10 человек. Комната небольшая, есть изолированный туалет, два окна, телевизор, — сказал Мельников.

При этом члены ОНК рассказали, что сокамерники очень хорошо относятся к актёру, осуждённому на три с половиной года, и просят сказать родным, «чтобы тёплых вещей ему в передачку положили».

Устинов обратился к правозащитникам из-за того, что его сильно били при задержании.

Я не вру, в ИВС меня осмотрел врач скорой помощи, есть справка, — сказал он.

Актёр отметил, что больше всего его угнетает сам факт нахождения в СИЗО.

Политикой вообще не интересуюсь и никогда не интересовался. У меня встреча была на «Пушкинской» вот и всё. Из-за всей этой истории у меня сорвался контракт с телеканалом, — добавил Устинов.

Он подчеркнул, что очень благодарен всем коллегам, которые его поддерживают, отмечает « Свободная пресса ».

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал общественный резонанс, возникший вокруг дела актёра Павла Устинова, писал News.ru. Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем.