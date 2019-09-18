Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Павел Устинов, которого обвинили в том, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии при задержании на несанкционированном митинге 3 августа, находится в СИЗО № 4. Актёра поместили в одну камеру с полицейскими.

Дело в том, что Устинов проходил срочную службу во Внутренних войсках и сам является бывшим сотрудником МВД. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В камере 10 человек. Комната небольшая, есть изолированный туалет, два окна, телевизор, — сказал Мельников.

При этом члены ОНК рассказали, что сокамерники очень хорошо относятся к актёру, осуждённому на три с половиной года, и просят сказать родным, «чтобы тёплых вещей ему в передачку положили».

Устинов обратился к правозащитникам из-за того, что его сильно били при задержании.

Я не вру, в ИВС меня осмотрел врач скорой помощи, есть справка, — сказал он.

Актёр отметил, что больше всего его угнетает сам факт нахождения в СИЗО.

Политикой вообще не интересуюсь и никогда не интересовался. У меня встреча была на «Пушкинской» вот и всё. Из-за всей этой истории у меня сорвался контракт с телеканалом, — добавил Устинов.

Он подчеркнул, что очень благодарен всем коллегам, которые его поддерживают, отмечает «Свободная пресса».

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал общественный резонанс, возникший вокруг дела актёра Павла Устинова, писал News.ru. Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем.

News.ru в соцсетях