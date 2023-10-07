Осужденных за дискредитацию ВС РФ хотят поставить на профилактику МВД хочет обязать участковых проводить профилактику за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участковых полицейских хотят обязать проводить индивидуальную профилактическую работу с теми, кто был привлечен к ответственности за дискредитацию российской армии и распространение нацистской атрибутики или символики, передает ТАСС со ссылкой на МВД. В рамках этой инициативы предлагается внести изменения в приказ, регулирующий службу участковых уполномоченных полиции и организацию их деятельности.

В частности, планируется включить в этот приказ категории лиц, с которыми участковым полицейским следует проводить индивидуальную профилактическую работу. Среди таких лиц будут те, кто совершил административные правонарушения против порядка управления, а также нарушения общественного порядка и общественной безопасности во время проведения публичных или официальных спортивных мероприятий.

Кроме того, в приказ будут включены осужденные за пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также акции, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Перечисленные правонарушения могут происходить как во время мероприятий, так и вне их проведения.

Ранее сообщалось, что изменения предложили внести в статью 280 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф в размере 100–300 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В нее хотят добавить новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма. За это планируется предусмотреть наказание в виде пяти лет лишения свободы.